750 Euro für 3,3 Tonnen Krokorken. Das ist die Spende von Karin Sailer aus Mauerstetten für den Allgäuer Hilfsfonds. Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse hatte die Spende in seiner Eigenschaft als stellvertretender Vorsitzender des Vereins mit großem Dank im Rathaus entgegengenommen.

Karin Sailer startete 2020 mit der Sammelaktion, nachdem sie gehört hatte, dass man mit gut 30 Kilo Kronkorken genug Geld bekommt, um beispielsweise einen Rollstuhl für bedürftige Kinder zu bezahlen. Ihr Vater Berthold Marx und auch ihre Tochter Annika Sailer halfen ihr bei der Aktion.

Zahlreiche Menschen machen bei Spendenaktion mit

Mit der Zeit wurde das Projekt laut Pressemitteilung der Stadt Kaufbeuren zu einem Selbstläufer, immer mehr Menschen wurden auf Karin Sailer aufmerksam und brachten ihr gesammelte Kronkorken. Karin Sailer musste da noch nach Leutkirch fahren, um die Kronkorken dort abzugeben. Weil sie immer öfter fahren musste, häuften sich auch die gefahrenen Kilometer und Karin Sailer musste sich etwas überlegen, um nicht wegen der Fahrtkosten, noch Geld draufzuzahlen. So wurde sie durch einen Zeitungsartikel auf die Arbeit des Allgäuer Hilfsfonds e.V. aufmerksam und war sofort begeistert davon. Somit war schnell klar: der Erlös aus den gesammelten Kronkorken, die in der Zwischenzeit sogar von umliegenden Wertstoffhöfen kamen, soll dem Allgäuer Hilfsfonds e.V. zu Gute kommen.

Stefan Bosse sehr erfreut über Engagement

Mit Hilfe anderer Spender hatte Karin Sailer schließlich 3,3 Tonnen Kronkorken im Wert von 750,- Euro gesammelt. Das Geld ging als Spende an den Allgäuer Hilfsfonds e.V. Eine Spende, über die sich Stefan Bosse, Oberbürgermeister von Kaufbeuren und stellvertretender Vorsitzender des Allgäuer Hilfsfonds sehr freut: "Es ist immer toll, wenn engagierte Menschen eine Idee haben, wie sie Spendengelder sammeln können, um anderen Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, zu helfen. Ich freue mich sehr über die Spende von Karin Sailer und nehme diese im Namen des Allgäuer Hilfsfonds e.V. gerne an und bedanke mich ausdrücklich bei ihr. Ich hoffe, dass sich künftig noch viele weitere Spender finden, die mit ihren Ideen Geld sammeln, das sie über den Allgäuer Hilfsfonds e.V. Menschen in unserer Region in Not zukommen lassen."

Nachfolger gesucht

Auch Karin Sailer bedankt sich bei allen, die beim Sammeln so tatkräftig helfen und geholfen haben! Besonders bei ihrem Arbeitgeber, der Firma Hartig GmbH aus Mauerstetten, der ihr unter anderem Platz für die Lagerung der Kronkorken zur Verfügung gestellt hat. Leider kann sie die Kronkorkensammlung nur noch in diesem Jahr selbst machen und wünscht sich daher, dass sich jemand Engagiertes findet, um ihr Projekt weiterzuführen.

Weitere Infos über Allgäuer Hilfsfonds

Weitere Informationen zum Allgäuer Hilfsfonds e.V., der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, und wie auch Sie helfen können, finden Sie unter www.allgaeuer-hilfsfonds.de.

www.allgaeuer-hilfsfonds.de.