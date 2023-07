Italo-Pop vom Feinsten: Eros Ramazzotti hat am Samstagabend die Open-Air-Reihe am Forggensee eröffnet. Tausende Fans waren dabei.

Seit Mitte der 1980er-Jahre hat die Eros Ramazotti italienische Popmusik in Deutschland so richtig populär gemacht. Allein hierzulande verkauften sich seine Alben millionenfach. Songs wie "Piu belle cosa", "Amore per sempre" oder "Adesso tu" klingen den meisten Popfans noch immer in den Ohren.

Ramazzotti eröffnet Open-Air-Saison am Forggensee: Gabalier, Lea, Cro und Simply Red folgen

Am Sonntagabend hat Ramazotti (69) die Open-Air-Saison am Festspielhaus Neuschwanstein eröffnet. Mit dabei und in Feierlaune waren mehrere tausend Fans der Italo-Pop-Legende. Bereits am 22. Juli 2023 wird dann der selbsternannte "Volks-Rock-and-Roller" Andreas Gabalier vor der malerischen Kulisse am Forggensee auftreten. Danach folgen am 23. Juli 2023 die Songwriterin Lea und am 24. Juli der deutsche Pop-Hip-Hop-Künstler Cro. Am 28. Juli wird dann die britische Kultband Simply Red im Festspielhaus gastieren.

Das ist Eros Ramazzotti

Eros Ramazotti wurde am 28. Oktober 1963 in Rom geboren und heißt mit bürgerlichem Namen Eros Walter Luciano Ramazotti. Ab Mitte der 1980er-Jahre wurde der Sänger und Songwriter einem breiten Publikum bekannt. Weltweit hat Ramazotti über 60 Millionen Tonträger verkauft. Zu seinen bekanntesten Hits gehören Lieder "Adesso tu", "Cose della vita", Piu bella cosa" oder "Non siamo soli". 2022 veröffentlichte der 69-Jährige sein mittlerweile 16 Studioalbum. Von 1998 bis 2009 war Eros Ramazotti mit der Moderatorin Michelle Hunziker verheiratet. Mit ihr hat er eine gemeinsame Tochter.

Gemeinsam mit mehreren internationalen Künstlern nahm Ramazzotti Duette und Kooperationen auf. Dazu gehörten unter anderem Helene Fischer, Adriano Celentano, Wyclef Jean, Carlos Santana, Cher, Tina Turner, Luciano Pavarotti, Joe Cocker oder Umberto Tozzi. Zudem spielt Ramazzotti in der Fußballmannschaft Nazionale italiana cantanti - einem Team aus italienschen Sängern. Dabei erzielte er in 222 Spielen für wohltätige Zwecke 123 Tore.