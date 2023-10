Ohne Ehrenamt geht es nicht in unserer Gesellschaft - das ist keine neue Erkenntnis. Was aber viele Menschen nicht wissen: Ehrenamtliche Arbeit findet in fast allen Bereichen unserer Gesellschaft statt.

Regelmäßig über ehrenamtliche Arbeit berichten, RSA Radio hat sich genau das auf die Fahnen geschrieben. Das Augenmerk liegt dabei aber nicht nur auf den Bereichen, in denen bereits hinlänglich bekannt ist, wie wichtig ehrenamtliches Engagement ist. Vielmehr widmet sich RSA Radio nun den Ehrenamtlern, deren Arbeit oftmals wenig Beachtung findet. Mit einem eigenen Podcast - der natürlich auch im Programm von RSA Radio zu hören ist - geben sie dem Ehrenamt im Allgäu eine Stimme.

Im Ehrenamts-Podcast: Reinhard Gschwend aus Nesselwang

Zu Gast im Studio von RSA war vor Kurzem Reinhard Gschwend aus Nesselwang. Nesselwangs Bürgermeister Pirmin Joas legte dem Radiosender Reinhard Gschwend als Gesprächspartner ans Herz. Die Leidenschaft für seine Ehrenämter hört man Reinhard in jedem Satz an. Er engagiert sich unter anderem ganz stark im Trachtenverein. Er erzählt, wie er selbst zum Ehrenamt kam und was es für ihn bedeutet. "Ohne den Rückhalt der Familie geht es nicht“, sagt Reinhard. Und auch zum Vereinsleben an sich kann er viel berichten. Seine Meinung: "Das Geld ist nicht das Wichtigste“, sagt er. "Das wichtigste Kapital sind die Menschen, die mitmachen.“ Den Podcast mit Reinhard Gschwend könnt ihr hier anhören:

Nächste Folge zum Thema Ehrenamt gibts am Sonntag

Am Sonntag, 7. Oktober 2023, gibt es das nächste Gespräch mit einem Allgäuer, der seit langer Zeit ehrenamtlich aktiv ist. Zu Gast im "RSA Ehrenamts-Sonntag" ist von 12 bis 14 Uhr der Kommunalpolitiker, Behindertenbeauftragter und Vorstand gleich mehrerer Vereine, Walter Matzner aus Sigmarszell im Landkreis Lindau. Wie ihr RSA Radio in eurer Ortschaft empfangen könnt? Alle Infos dazu gibt es auf der Internetseite von RSA Radio.