Ein Fall von "Animalhoarding" bringt ein Tierheim in der Region ans Limit. Was Polizeibeamte und Beschäftigte des Veterinäramts in einer Unterallgäuer Wohnung vorfinden, raubt ihnen den Atem.

Ein schwerer Fall von "Animalhoarding" (zu Deutsch etwa: Tiersammelsucht) beschäftigt aktuell die Behörden im Unterallgäu - und bringt das Tierheim Beckstetten an seine Grenzen.

Animalhoarding-Fall im Allgäu: Schlimme Szenen in Unterallgäuer Wohnung

Was war passiert? Polizisten und Beschäftigte des Veterinäramts öffneten eine Wohnung im Unterallgäu, nachdem sie Hinweise über die dortigen Zustände erhalten hatten. Was sie vorfanden, raubte ihnen den Atem. 30 Hunde lebten dort dicht gedrängt. Dazu kamen 60 Meerschweinchen, sechs Katzen, vier Wellensittiche und ein Kaninchen.

Tierheim Beckstetten bittet dringend um Hilfe

Mittlerweile ist ein Großteil der Tiere im Tierheim Beckstetten untergekommen. Doch das hat nun große Probleme - und hofft auf Spenden. Auf allgaeuer-zeitung.de erfahren Sie, wie sie das Tierheim unterstützen können.