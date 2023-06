Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat am Donnerstag drei Allgäuerinnen für ihr ehrenamtliches Engagement in den Bereichen Gesundheit und Pflege ausgezeichnet.

Bei der Vergabe der Auszeichnung "Weißer Engel" in Kaufbeuren an insgesamt neun Personen aus ganz Schwaben würdigte Holetschek am Donnerstag deren besonderes ehrenamtliches Engagement. „Die heute Geehrten zeichnen sich durch etwas sehr Wertvolles aus: Das selbstlose und liebevolle Engagement für ihre Mitmenschen. Sie bringen sich für andere ein – für Familienangehörige, Ehepartner, Eltern, Kinder, aber auch für Fremde und schenken ihnen Zeit, Aufmerksamkeit, Erfahrung, Wissen und Empathie. Sie tun das zum Wohl jedes Einzelnen und tun damit auch unserer Gesellschaft etwas Gutes.“, sagte der Minister bei der Verleihung.

Holetschek ehrt neun Ehrenamtliche aus ganz Schwaben - darunter auch drei Allgäuerinnen

Dabei unterstrich der CSU-Politiker, dass das Ehrenamt die Gemeinschaft zusammenhalte. Es sei ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden und solidarischen Gesellschaft. Für ihre ehrenamtliche Arbeit im Bereich Gesundheit und Pflege wurden am Donnerstagabend ausgezeichnet:

Marieluise Biesenbach, Lauingen (Donau)

Marion Goth, Augsburg

Eva-Maria Greve, Augsburg

Holger Leix, Augsburg

Christa Manz, Westerheim

Ingrid Meintschel, Obergünzburg

Walter Schmidtke, Königsbrunn

Marga Schütt, Aichach-Oberbernbach

Heidi Schulz, Kaufbeuren

Die Auszeichnung "Weißer Engel" wird jedes Jahr in den sieben bayerischen Regierungsbezirken durch das bayerische Gesundheits- und Pflegeministerium verliehen.