Alles neu bei den Hefeles: Bei der Fernsehsendung "Die Beet Brüder – Ab ins Beet!" wird der Garten der Ostallgäuer Familie komplett umgestaltet. Das kann sich sehen lassen.

Große Freude bei Familie Hefele. Die Unterthingauer haben in der neunten Staffel der VOX-Sendung "Die Beet Brüder – Ab ins Beet!" mitgemacht - und mussten auch selbst ganz schön anpacken.

Die "Beet Brüder" im Allgäu - erst Sonnenschein, dann Regenmassen

In den ersten Tagen seien sie super vorangekommen, haben Berge von Erde weggeschaufelt, Steine geholt und Pflanzen ausgerissen. "Aber am vorletzten Abend hat es uns dann erwischt", sagt Daniela Hefele. Starke Regenfälle verwandelten die Baustelle in ein Matschloch. Und trotzdem - das Ergebnis überzeugt.

