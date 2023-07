Wegen Bauarbeiten am Schienennetz müssen Fahrgäste der Bahn im Ostallgäu jetzt wieder mit Einschränkungen zurechtkommen.

Laut einer Pressemitteilung der Bayerischen Regionalbahn (BRB), sind im Netz Ostallgäu-Lechfeld wieder Bauarbeiten geplant. Fahrgäste erwartet Schienenersatzverkehr, Haltestellenausfälle und Ersatzverkehr mit Zügen der Deutschen Bahn.

Betroffen sind Bahnverbindungen im Ostallgäu

Von Freitag den 14. Juli bis Dienstag, 25 Juli 2023 werden Fahrgäste die Auswirkungen der Bauarbeiten zu spüren bekommen. Betroffen ist die Bahnstrecke zwischen Buchloe und Füssen - und zwar in beiden Richtungen. An den Haltestellen Kaufbeuren und Biessenhofen stoppen die Züge dann nicht. Zudem gibt es Fahrplanänderungen und einen Schienenersatzverkehr zwischen Biessenhofen und Kaufbeuren. Die Einschränkungen gelten laut der Pressemitteilung allerdings nur in der Nacht.

Sonderfahrpläne im Internet

Alle Fahrkarten der BRB gelten während dieser Zeit auch in den Zügen der Deutschen Bahn. Viele Busse und Züge fahren allerdings zu anderen Zeiten als im regulären Fahrplan angegeben. Es gilt ein Sonderfahrplan für die außertourlich fahrenden Züge. Nähere Informationen zum Sonderfahrplan gibt es auf der Internetseite der Bayerischen Regionalbahn.