Das Bayerische Kabinett war heute in Kaufbeuren zu Gast. Ministerpräsident Markus Söder trug sich danach ins Goldene Buch der Stadt ein.

Der Klimaschutz war das entscheidende Thema bei der Kabinettsitzung der Bayerischen Staatsregierung im Grünen Zentrum in Kaufbeuren. Der Klimabericht 2022 wurde vorgestellt. Außerdem ging es um das Bayerische Klimaschutzprogramm und bessere Förderbedingungen.

Markus Söder und die Mitglieder des Bayerischen Kabinetts tragen sich ins Goldene Buch der Stadt Kaufbeuren ein

Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) lud Söder und die Kabinettsmitglieder ein, sich auf den Seiten des Goldenen Buches der Stadt zu verewigen. Das wird 2025 hundert Jahre alt. Die Stadtverwaltung ist überzeugt, dass es mit den Unterschriften vieler Mitglieder der Bayerischen Staatsregierung jetzt eine historisch besonders bedeutsame Seite erhalten hat.

Oberbürgermeister Stefan Bosse zeigte sich stolz darüber, dass Kaufbeuren als Gastgeber für die Diskussionen rund um den Klimaschutz ausgewählt worden waren. "Es ist eine große Ehre, dass Ministerpräsident Dr. Markus Söder und sein Kabinett hier in Kaufbeuren zusammenkommen, um über den Klimaschutz zu beraten", betonte Bosse.

Staatsregierung will barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Kaufbeuren unterstützen

Er freute sich darüber, dass die Staatsregierung weiterhin den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Kaufbeuren und den Neubau eines staatlichen Behördenzentrums an der Bahnhofsstraße unterstützen werde. Außerdem soll es neue Impulse für den Neubau der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern Fachbereich Finanzwesen sowie den Fliegerhorst Kaufbeuren geben.

Das Kabinett Söder II ist seit dem 12. November 2018 die 27. Staatsregierung des Freistaates Bayern. Zusammen mit dem Ministerpräsidenten bilden aktuell 17 weitere Personen, Staatsminister oder Staatssekretäre, die Bayerische Staatsregierung. Jedes Mitglied im Kabinett ist mit einem Geschäftsbereich oder Sonderaufgaben betraut, der das breite Spektrum der politischen Themen widerspiegelt. Das Kabinett tagt in der Regel wöchentlich im Ministerratssaal. Wer die Geschicke in den kommenden Jahren in Bayern leiten wird, entscheiden die Bürger des Freistaats noch in diesem Jahr. Denn am Sonntag, 8. Oktober 2023, findet die nächste Landtagswahl statt.