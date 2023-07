Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Donnerstag im Allgäu zu Gast. Der Kanzler traf am Festspielhaus in Füssen 150 Bürgerinnen und Bürger. Das steckt dahinter.

Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich heute in Füssen den Fragen von 150 Bürgerinnen und Bürger, die sich auf Einladung der Allgäuer Zeitung gemeldet haben. Beim "Kanzlergespräch" im Festspielhaus Neuschwanstein dreht sich vieles um Klimaschutz, Arbeitsplätze oder Rente. Sehen Sie hier den Livestream vom Kanzlergespräch.

Gesichert wird der Besuch von Olaf Scholz von einer Vielzahl an Polizeikräften im "unteren bis mittleren dreistelligen Bereich". Polizei-Busse patrouillieren und reihen sich am Parkplatz vor dem Festspielhaus aneinander. An fast allen Eingängen stehen Männer in schwarzen Anzügen und mit Knopf im Ohr. Die Situation ist aber entspannt.

Bundeskanzler Olaf Scholz in Füssen im Allgäu: Demonstration vor dem Festspielhaus

Rund um den Kanzlerbesuch im Allgäu demonstrierten rund 100 Menschen in Füssen. Die Demonstranten zogen von der Innenstadt in Richtung Festspielhaus. Alles aktuellen Entwicklungen zum Besuch von Bundekanzler Olaf Scholz in Füssen erfahren Sie auf allgaeuer-zeitung.de