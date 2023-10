Ein Feuer ist am Sonntag in einer Scheune in Biessenhofen ausgebrochen und griff auf das angrenzende Wohnhaus über. Der Schaden beläuft sich auf rund 500.000 Euro.

Am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr bemerkten Zeugen, dass es in einer Scheune eines leerstehenden Bauernhofs in Biessenhofen (Landkreis Ostallgäu) brannte. Wenige Minuten später trafen bereits die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort ein. Da stand bereits die komplette Scheune in Flammen, berichtet die Polizei.

Scheune in Biessenhofen brennt komplett ab - Schaden beläuft sich auf 500.000 Euro

13 Bilder Niklas Schäfers

Das Feuer griff nach Angaben der Polizei auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses über. Den Feuerwehrkräften gelang es, Teile des Wohngebäudes zu retten. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500.000 Euro.

Feuerwehren sind mit 120 Einsatzkräften vor Ort

Die Feuerwehren Ebenhofen, Altdorf, Apfeltrach und Marktoberdorf waren mit etwa 120 Mann vor Ort. Außerdem waren zwei Rettungswagen und der Einsatzleiter des Rettungsdienstes im Einsatz.

Auch interessant für dich: Drei Kälber sterben

Feuer auf Bauernhof in Altusried: Stall brennt komplett ab

Die Ursache für den Brand ist bislang unklar, so die Polizei. Vor Ort ermittelten Beamte der Polizeiinspektionen Marktoberdorf, Kaufbeuren und des Kriminaldauerdienstes Memmingen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten.