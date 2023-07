Seit Anfang des Jahres sitzen der Bürgermeister von Seeg und der Pflegeheimleiter in U-Haft. Es gelangen immer mehr Details zu den Betrugsvorwürfen ans Licht.

Über drei Millionen Euro statt 1,1 Millionen Euro: Das finanzielle Ausmaß des Betrugsskandals in Seeg (Landkreis Ostallgäu) ist wohl weitaus größer als ursprünglich gedacht. Inmitten der Vorwürfe steht Bürgermeister Markus Berktold als Vorsitzender des Vereins des Alten- und Pflegeheims Seeg und Chef dreier GmbHs.

Mehr Details zu Betrugsskandal in Seeg bekannt

Er und der Leiter des Pflegeheims sitzen seit Bekanntwerden der Vorwürfe in Untersuchungshaft. Sie sollen Corona-Hilfen in Höhe von 1,1 Millionen Euro erschlichen haben. Doch damit nicht genug. Dem Verein "Caritas Stiftung Seeg" fehlen nämlich auch 2,4 Millionen Euro an Vermögen und Mieteinnahmen des Vereins in Höhe von bis zu einer weiteren Million Euro.

