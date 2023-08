Die Einsatzkräfte der Bergwacht Füssen haben ein ereignisrieiches Wochenende hinter sich. Neben verletzten Wanderern, einem abgestürzten Rucksack und einem Paragleiter-Piloten in Not musste die Bergwacht auch nach einem möglichen Vermissten suchen.

Paragleiter in misslicher Lage

Bereits am Donnerstag wurden die Bergretter zu einem abgestürzten Gleitschirmflieger am Buchenberg gerufen. Der Pilot hatte sich einem Bericht der Bergwacht zufolge in vier Fichten verheddert. Die Bergretter konnten den Mann rasch aus knapp 25 Metern Höhe retten. Die Bergung des Schirmes aus ca. 30 Meter Höhe gestaltete sich etwas schwieriger. Zwei Retter benötigten zwei Stunden, um den Schirm aus den Bäumen herauszuholen.

Fünf Einsätze am Samstag

Am Samstag wurde die Bergwacht Füssen zu fünf Einsätzen gerufen. Am späten Vormittag mussten die Bergretter am Lechwanderweg nahe des Alpsees einem Menschen mit einer Unterschenkelfraktur helfen. Noch währen dieses Einsatzes erlitt ein Wanderer auf dem Tegelberg einen Herzinfarkt. Laut Bergwacht zufolge wurde der Mann mit Unterstützung des Rettungshubschraubers Christoph 17 geborgen.

Rettung eines Wanderrucksacks

Während dieser beiden Einsätze erhielt der Einsatzleiter einen eher ungewöhnlichen Anruf von einem Berliner Touristen der mit seinem Sohn auf dem Gratweg des Tegelberg unterwegs war. Bei einer Rast war der Wanderrucksack des Mannes etwa 200 Meter tief abgestürzt. Eine zweite Mannschaft der Bergwacht Füssen konnte den Rucksack, in dem sich unter anderem der Autoschlüssel, Geld und Ausweis befand, bergen und dem glücklichen Wanderer wiedergegeben.

Absturz am Tegelberg

Am Nachmittag stürzte dann eine 80-jährige Wanderin an der Rohrkopfhütte ab. Dabei erlitt sie eine Hüftverletzung und wurde nach Erstversorgung ins Krankenhaus nach Füssen transportiert. Gegen Abend mussten dann die Bergretter erneut an den Tegelberg zu einer Wanderin mit Herz-Kreislaufproblemen auf dem Schutzengelweg.

Herrenloser Rucksack löst Vermisstensuche aus

Am Sonntag löste ein herrenloser Rucksack eine Vermisstensuche aus. kurz vor Mittag wurde die Bergwacht Füssen zum Gratweg des Tegelberg gerufen weil dort ein Rucksack lag, der scheinbar zu niemandem gehörte. Nach einer halben Stunde warten konnten die Bergretter immer noch keinen Besitzer ausfindig machen, daher leitete die Bergwacht Füssen gemeinsam mit der Polizei eine großangelegte Vermisstensuche ein. Der Hubschrauber Edelweiß unterstützte die Suche. Nach etwa einer Stunde kehrte der Besitzer jedoch zu seinem Rucksack zurück. Der Einsatz konnte laut Bergwacht schnell wieder abgebrochen werden.