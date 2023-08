Der selbsternannte Volksrock'n'Roller Andreas Gabalier wird von vielen gefeiert. Ein Mann aus dem Ostallgäu sieht dem Star ähnlich - und macht sich das zu Nutze.

Zurückgegeltes Haar, kurz an den Seiten, dazu eine Sonnenbrille und eine Lederhose und eine Harmonika in der Hand - na? Wissen Sie um wen es geht? Richtig - Andreas Gabalier. Doch im Ostallgäu gibt es einen Mann der dem VolksRock'n'Roller verblüffend ähnlich sieht. Und diese Ähnlichkeit nutzt Tobias Neumann (31) zu seinem Vorteil. Er tritt als Gabalier-Double auf.

Tobias Neumann hat schon zuvor Musik gemacht. Dabei wurde er immer wieder auf seine Ähnlichkeit mit Andreas Gabalier angesprochen. Tobias Neumann

Allgäuer tritt als Andreas-Gabalier-Double auf

Seit 2014 ist der Irseer musikalisch aktiv. Er spielte in verschiedenen Bands im Allgäu, Oberbayern und Garmisch, wie er gegenüber der Allgäuer Zeitung erzählte. Seit 2018 ist Neumann nun - neben anderen Projekten - auch als Gabalier-Double unterwegs. Erst am 18. August erschien seine zweite selbstgeschriebene Single "Almwiesenzeit".

Ende 2018 nahm ein Manager Neumann in seiner Rolle als Gabalier-Double unter Vertrag. 2019 hatten wir einen großen Tourplan und haben circa 45 Termine gespielt.“ Doch dann kam Corona. „Und das war’s dann erst einmal", schildert er der Allgäuer Zeitung.

Auch interessant für dich: Musik

Cro begeistert Fans beim Open-Air am Forggensee

Große Tour war geplant, doch dann kam Corona - nun läuft es wieder

Mittlerweile läuft es bei Neumann aber wieder richtig gut, er sei fast wieder auf dem Niveau von 2019 angekommen. Mit seiner Frau Stefanie und seinem knapp einjährigen Sohn Leon könne er von den Auftritten gut leben. „Ich arbeite aber trotzdem noch in München bei Filmproduktionen in der Aufnahmeleitung, denn ich habe unter der Woche ja viel Zeit.“

Auch ein Engagement am Ballermann kann sich der 31-Jährige vorstellen. Erst kürzlich war er sogar dort und hat seinen Song "Auf los geht's los" vorgestellt. „Natürlich werde ich immer offen gegenüber der Idee Ballermann sein, auch wegen der finanziellen Aspekte, denn man muss schließlich von seiner Arbeit leben können", so der Irseer.

Mehr Eindrücke aus der Erfahrung als Andreas-Gabalier-Double und was Neumann noch so alles vorhat in seiner Rolle, lesen Sie bei allgäuer-zeitung.de