Der Ausschank auf dem Füssener Volksfest hat sich für den Festwirt zu wenig rentiert. Ersatz wurde für 2023 nicht gefunden, aber eine Alternative.

Die Gäste haben zu wenig Bier getrunken. Deshalb gibt es auf dem Volksfest in Füssen 2023 kein großes Festzelt. Mit dem Speisenverkauf sei der Festwirt im vergangenen Jahr zwar sehr zufrieden gewesen, allerdings nicht mit dem Bierabsatz. Das berichtet Bernd Noli, Organisator des Füssener Volksfestes.

Vor allem der Besuch am Abend habe etwas nachgelassen. Deshalb habe es sich für den Betreiber des Festzeltes nicht in dem Maße rentiert, dass er wieder nach Füssen kommen wollte – zumal er bis aus der Nähe von Ansbach kam. „Das ist eine weite Anreise, die man sich bei den heutigen Spritpreisen zweimal überlegt“, sagt Noli verständnisvoll.

„Wir schauen weiter, ob wir wieder ein Festzelt bekommen.“

Einen anderen Wirt zu finden, sei nicht gelungen. Besonders schwer ist es nach Angaben des Organisators jemand zu gewinnen, der den langen Atem hat, sich auf dem Füssener Volksfest über mehrere Jahre etwas aufzubauen. „Aber das ist nicht nur bei uns so“, sagt Noli. Das treffe auch andere in der Branche – nicht zuletzt seit der Corona-Pandemie, die das Geschäft erschwert habe und auch Pleiten mit sich brachte. Trotzdem will er nicht aufgeben. „Wir schauen weiter, ob wir wieder ein Festzelt bekommen“, sagt der Augsburger, dessen Familie das Füssener Volksfest schon seit Jahrzehnten organisiert.

Volksfest Füssen 2023 mit 1.000 Sitzplätzen

Ganz ohne Gastronomie geht die Traditionsveranstaltung aber nicht über die Bühne. Es ist eine Bewirtung in einem Biergarten geplant. Etwas Ähnliches gab es bereits in früheren Jahren – mit dem Almdorf und ebenfalls einem Biergarten. Geplant sind in diesem Jahr um die 1.000 Sitzplätze auf dem Füssener Volksfest, sagt Michael Karl. Der Augsburger organisiert die Gastronomie in Füssen. Er kennt sich in der Branche aus. Er ist zum Beispiel auch für den Ausschank beim Augsburger Plärrer zuständig.

Die Bänke werden unter freiem Himmel sowie unter Pagodenzelten und Sonnenschirmen aufgestellt. Damit wollen die Organisatoren auch ohne Festzelt für jedes Wetter gerüstet sein. Imbisswagen sorgen für die Verköstigung. Es gibt zum Beispiel „das normale Programm mit Bratwürsten und Steaksemmel“, sagt Karl. Daneben werden auch Crêpes, Brathendl, Spare Rips und Langos angeboten. Getränketechnisch sei man voll ausgestattet – vom Üblichen, wie Bier und Softdrinks, bis hin zum Besonderen, wie Cocktails.

Live-Musik und Musik vom DJ auf einem Bühnenwagen

Auch ein Bühnenwagen wird auf dem Füssener Festplatz stehen. Auf ihm wird es während des Volksfestes Live-Musik ebenso geben, wie die eines DJ. Für Unterhaltung sorgt außerdem das übliche Angebot. „Das Grundprinzip des Volksfestes funktioniert ja“, sagt Noli. Darum geht es, wie gewohnt am Eröffnungstag, Mittwoch, 7. Juni, mit dem Auszug vom Schrannenplatz zum Festplatz und dem Bieranstich dort los. Dem folgen zum Beispiel am 8. Juni ein Countryabend, am 9. Juni die Italo Night und am 13. Juni ab 15 Uhr das „Füssener Miteinand“ für ältere Füssener. Am 14. Juni findet der traditionelle Kindertag satt und am 15. Juni der Tag der Betriebe und Vereine. Ein Höhepunkt wird am 16. Juni das traditionelle Feuerwerk ab 22 Uhr werden. Letzter Volksfest-Tag ist der 18. Juni.

Neues Fahrgeschäft "Circus, Circus" wirbelt Besucher im Kreis

Zwei große Fahrgeschäfte hat Noli heuer mit dabei – darunter eins, das noch nie in Füssen war. Es trägt den Namen „Circus, Circus“. Dabei werden die Fahrgäste in kleinen Gondeln, die an krakenähnlichen Armen hängen hoch und runter und im Kreis gewirbelt. Weiter gibt es einen Irrgarten mit Hindernisparcours zum Thema Dschungel, Autoscooter, den Musikexpress, Kinderkarussell, Trampolins sowie Schieß- und Losbuden.

Wann findet das Volksfest Füssen 20233 statt?

Das Füssener Volksfest findet von Mittwoch, 7. Juni, bis 18. Juni 2023 auf dem Festplatz in der Kemptener Straße statt.

Wie sind die Öffnungszeiten beim Volksfest in Füssen 2023?

Das sind die Öffnungszeiten von Biergarten und die der Fahrgeschäfte beim Füssener Volksfest:

Biergarten: Montag bis Donnerstag von 12:00 bis 23:00 Uhr, Freitag und Samstag von 12:00 bis 23:30 Uhr, Sonn- und Feiertage von 11:00 bis 23:00 Uhr

Fahrgeschäfte: Montag bis Donnerstag von 14:00 bis 23:00 Uhr, Freitag und Samstag von 14:00 bis 23:30 Uhr, Sonn- und Feiertage von 11:00 bis 23:00 Uhr

Gibt es ein Rahmenprogramm beim Volksfest Füssen 2023?

Für Unterhaltung im Biergarten sorgt eine Reihe von Musikern. Es finden Veranstaltungen wie das „Füssener Miteinand“ für ältere Gäste. Es gibt beim Füssener Volksfest 2023 einen Kinder- und Familientag mit ermäßigten Preisen. Außerdem gibt es einen Tag der Betriebe und Vereine.

Das Rahmenprogramm beim Füssener Volksfest vom 7. Juni bis 18. Juni 2023