Am 25. und 26. Juli 2023 trainieren Polizei und Bundeswehr in Füssen und Schwangau bei der AlpenTEX, was im Terrorfall zu tun ist. Es kommt zu Einschränkungen.

Deutschland und damit auch Bayern stehen neben anderen europäischen Ländern seit vielen Jahren im Fokus des internationalen Terrorismus, so die Polizei. Um auf die Gefahren, die sich daraus ergeben, entsprechend reagieren zu können, müssen die Bayerische Polizei und das Landeskommando Bayern der Bundeswehr eng und kontinuierlich zusammenarbeiten. Um das zu trainieren, wurde die TEX-Übungsreihe ins Leben gerufen. Nach ihrer Premiere 2017 entwickelte sie sich zu einem "erfolgreich erprobten Kooperationsmodell zivil-militärischer Zusammenarbeit in Bayern", heißt es von Seiten der Polizei.

AlpenTEX 2023 findet am Tegelberg statt

2023 richtet nun das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, das Landeskommando Bayern und der Bundeswehrstandort Füssen die AlpenTEX aus. Teile der Übung finden erstmals im alpinen Gelände, außerhalb von Bundeswehrliegenschaften, statt. Die Alpen sind ein herausforderndes und anspruchsvolles Gelände. Bei der Wahl des Übungsortes waren sie eines der maßgeblichen Kriterien.

Die AlpenTEX 2023 dauert zwei Tage und gliedert sich in praktische Übungsszenarien am Dienstag, 25. Juli 2023, sowie in eine Leistungsschau in der Allgäu-Kaserne Füssen mit Übungsszenarien an der Rohrkopfhütte am Tegelberg am Mittwoch, 26. Juli 2023.

Am Mittwoch, 26. Juli 2023, kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Füssen und Schwangau

Am Dienstag, 25. Juli 2023, wird deshalb die Höchstgeschwindigkeit auf der Kreisstraße OAL1 im Bereich der Staumauer des Forggensees zwischen Roßhaupten und Halblech auf 30 km/h beschränkt. Die Kreisstraße und der Fahrradweg bleiben jedoch frei befahrbar.

In Füssen und Schwangau kann es am Mittwoch, 26. Juli 2023, wegen einzelner Fahrzeugkolonnen zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. So sind kurzzeitige Verkehrssperren auf der Fahrtstrecke von der Allgäu Kaserne in Füssen bis hin zur Abzweigung zur Drehhütte in Schwangau möglich. Die Teilnehmer der Übung sollen auf diese Weise schnell und geordnet zum Übungsbereich gelangen und den Straßenverkehr nicht stärker als nötig behindern.

Parkplätze und Wege sind am Mittwoch, 26. Juli 2023, am Tegelberg gesperrt

Die Einsatzkräfte werden nur wenige Wanderparkplätze an der Tegelbergbahn in Schwangau belegen. Am "oberen Wandererparkplatz" zur Drehhütte in Schwangau können Ausflügler am Mittwoch, 26. Juli, ihre Autos dagegen nicht abstellen. Auch die Zufahrtsstraße ab dem "unteren Wanderparkplatz" wird für sie gesperrt sein. Die Zufahrt zum "oberen Wandererparkplatz" und der Wirtschaftsweg zur Drehhütte und Rohrkopfhütte können nur Radler, Wanderer und Anlieger frei nutzen. Doch auch für sie ist der Übungsbereich um die Rohrkopfhütte am Tegelberg gesperrt. Es gibt zwar verschiedene Absperrringe mit Durchlassstellen, um Wartezeiten an zwischenzeitlich gesperrten Wegen zu vermeiden, empfiehlt die Polizei aber allen Ausflüglern den Bereich am Übungstag zu meiden und vorsorglich andere Wander- und Radtouren zu planen. Sie sollten auch auf entsprechende Schilder an den Wanderwegen achten.