Reisen ohne Handy, Google-Maps und weitere technische Hilfen, nur mit Landkarte, Kompass, Zelt und viel Neugierde bewaffnet - kommt man so heutzutage noch ans Ziel? Genau das Probieren zwei SWR Reporter-Teams. Dabei werden sie auch im Allgäu ausgesetzt.

"Offline on the Road: Ausgesetzt in Deutschland – die Reise-Challenge", heißt das Projekt, bei dem das SWR Fernsehen zeigt, wie junge Menschen, ohne Internet und die damit verbundenen Ortungsdienste und interaktiven Karten, auf einer Reise zurechtkommen. Eine der vier Folgen spielt im Allgäu. Am 1. September um 21 Uhr zeigt das SWR Fernsehen, ob Steffi und Lucas in zwei Tagen den "Wächter des Allgäus" finden können.

So funktioniert die Reise-Challenge

Doch zuvor werden die beiden Reporter irgendwo im Allgäu ausgesetzt. Ihnen wurden erst die Augen verbunden und dann wurden die Beiden an einen für sie unbekannten Ort im Allgäu gebracht. Von da an sind sie auf sich allein gestellt. Im Gepäck haben sie nur eine Wanderkarte, einen Kompass, ein Zelt, Video-Equipment, mit dem sie sich selbst filmen, und ein Ziel, das sie in 48 Stunden erreichen sollen: Nämlich den "Wächter des Allgäus", den Grünten.

Steffi und Lucas machen Rast auf der Suche nach dem richtigen Weg durchs Allgäu. SWR

"Ausgesetzt im Allgäu" am 1. September im Fernsehen

Um sich überhaupt erst einmal zu orientieren und den Weg zu ihrem Ziel zu finden, müssen sich Steffi und Lucas ganz wie früher, durchfragen. So erleben sie die Region hautnah und unverfälscht. Was die Beiden auf ihrer Offline-reise erleben und ob sie letztendlich oben auf dem Grünten ankommen, zeigt das SWR Fernsehen am Freitag, 1. September, um 21 Uhr. Wer das nicht erwarten kann, kann sich die Folge "Ausgesetzt im Allgäu" auch jetzt schon online in der ARD Mediathek anschauen.