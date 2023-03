Wir waren mit unserer Drohne diesmal im südlichen Oberallgäu unterwegs. Der Ort, den wir suchen, liegt direkt an der Breitach und gehört zur Gemeinde Oberstdorf. Wir starteten an der Breitach, in der Nähe des "Eisernen Stegs". Der kleine Ort, den wir suchen, liegt in einem Tal, umgehen von hohen Bergen.