Die Hitze der vergangenen Tage bestimmt auch den heutigen Dienstag. Ab dem morgigen Mittwoch gibt es dann etwas Abkühlung - jedenfalls bis zum Wochenende.

Heute (11.7.) nochmal richtig Sommerwetter

Temperaturen jenseits der 30 Grad gab es in den letzten Tagen vielerorts in Bayern. Auch am heutigen Dienstag zeigt das Thermometer hochsommerliche Temperaturen. An den Bergen gibt es nochmal bis zu 28 Grad und im Rest des Allgäus sogar um die 30 Grad. Die Sonne scheint den ganzen Tag über.

Deutlich kühler am Mittwoch (12.7.) - Regen und schwere Gewitter im Allgäu erwartet

Am morgigen Mittwoch fallen die Temperaturen dann spürbar. In den Morgenstunden liegt die Temperaturanzeige bei um die 18 Grad, die Höchsttemperaturen erreichen morgen dann zwischen 24 und 26 Grad. Am Vormittag scheint noch die Sonne und gegen Nachmittag machen sich dann Regenschauer im ganzen Allgäu breit. Diese sind dann die Einstimmung für den Abend, denn der Tag klingt mit teils schweren Gewittern aus. Hier müsst ihr mit entsprechenden Regenfällen und Wind rechnen.

Donnerstag (13.7.): Maximal 24 Grad und Regen

Das Wetter wird sich am Donnerstag wieder beruhigen. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 13 Grad an den Bergen und 16 Grad im restlichen Allgäu. Im Laufe des Tages wird es wärmer. Die Maximaltemperaturen liegen dann zwischen 21 und 24 Grad. Vormittags ist der Himmel bedeckt und am Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit für Regen deutlich an. Erst in den Abendstunden klart es dann allmählich wieder auf.

Freitag (14.7.) wieder mit hochsommerlichem Wetter im Allgäu

Am Freitag kehrt das Sommerwetter zurück ins Allgäu. Während es in den frühen Stunden des Tages mit Werten um die 12 Grad noch sehr frisch ist, klettert das Thermometer dann auf bis zu 27 Grad an den Bergen und 29 Grad im Unterland an. Im südlichen Oberallgäu und Ostallgäu kann es nachmittags nochmal etwas regnen. Sonst scheint die Sonne, erst am Abend bedecken dann wieder einige Wolken den Himmel.

Die Aussichten für das Allgäu: Richtig heiß am Wochenende

Die Aussichten für das Wochenende: Am Samstag wird es richtig heiß mit Temperaturen von bis zu 34 Grad und viel Sonne. Der Sonntag dürfte etwas kühler ausfallen, dafür gibt es dann aber auch wieder Regen in der zweiten Tageshälfte.