Erst Schmuddelwetter und dann Schnee im Allgäu. In den nächsten Tagen kommt der Winter im Allgäu an.

Schlechte Nachrichten für alle Sonnenfans: Nach dem heutigen Donnerstag lässt sich die Sonne fast gar nicht blicken. Dafür bestimmt zunächst Schmuddelwetter und dann der Schnee das Allgäu. Dazu gibt es teils kräftigen Wind und sogar Sturmböen. Wer jetzt noch keine Schneeschaufel bereits gestellt hat, der sollte das schleunigst tun. Autofahrer müssen mit Straßenglätte rechnen.

Wetter im Allgäu: Heute (23.11.) gibt es nochmal Sonnenschein

Am heutigen Donnerstag (23.11.) gibt es tagsüber noch einmal ordentlich Sonne - erst gegen Abend zieht der Himmel dann zu. Die Temperaturen liegen zwischen 0 Grad in den Morgenstunden und höchstens 5 Grad im Tagesverlauf. Gegen Abend wird es dann wieder etwas kälter. Gegen Abend wird es in Teilen des Allgäus dann sehr windig mit Böen von bis zu 62 km/h.

So wird das Wetter am Freitag im Allgäu: Erst viel Regen, dann Schnee möglich

Der Freitag (24.11.) bringt dann richtig Schmuddelwetter ins Allgäu. Bei viel Wind gibt es den Tag über jede Menge Regen und die Sonne versteckt sich hinter Wolken. Die Temperaturen liegen zwischen 3 Grad in der Früh und höchstens 6 Grad im Tagesverlauf. Gegen Abend setzen dann auch im Flachland teils starke Schneefälle ein. Besonders im Straßenverkehr müsst ihr mit Glätte und Schneeglätte rechnen.

Das Allgäu-Wetter am Samstag: Schnee satt

Am Samstag (25.11.) klettert das Thermometer auf maximal +1 Grad - ansonsten liegen die Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes. Es bleibt teil sehr windig. Im gesamten Allgäu schneit es dann auch am Samstag weiter.

Das Wetter im Allgäu: Vor dem Wochenende wird es nochmal wärmer

Am Sonntag weiter Schnee im Allgäu

Auch am Sonntag (26.11.) wird es in weiten Teilen des Allgäus zunächst weiter schneien - erst im Laufe des Tages geht der Schnee teilweise in Schneeregen über. Es bleibt weiterhin kalt im Allgäu, die Temperaturen liegen um die 0 Grad. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Tagen lässt der Wind aber deutlich nach.

Winter-Wetter auch in der kommenden Woche

Die Aussichten für die nächste Woche: Es bleibt weiterhin winterlich im Allgäu. Besonders in der ersten Wochenhälfte schneit es immer wieder. Die Temperaturen sinken zur Wochenmitte dann nochmal deutlich und es könnten sogar zweistellige Minusgrade erreicht werden.