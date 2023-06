Der Schaden: 60.000 bis 70.000 Euro. Die Reparatur: bezahlt mit Geld der Steuerzahler. Der Grund: die blinde Zerstörungswut einiger weniger.

In Wertach im Oberallgäu treiben seit eineinhalb Jahren immer wieder Vandalen am Fußballplatz ihr Unwesen. Trauriger Höhepunkt bisher: eine zerstörte Toilette, in deren Abfluss eine Getränkedose gedrückt wurde. In der Folge musste das Klo komplett ausgebaut und repariert werden.

Randalierer beschädigen Netz des Fußballtores und teuren Mähroboter

Doch damit nicht genug: Auch das Netz des Fußballtores und ein teurer Mähroboter wurden Ziel der Randalierer. Auf allgaeuer-zeitung.de verschaffen Wertachs Bürgermeisterin und ein Behördenleiter ihrem Ärger Luft.