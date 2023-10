Zweimal holte Evi Sachenbacher-Stehle Olympia-Gold in ihrer Karriere. Nun gibt sie einen ganz besonderen Herbst-Wandertipp fürs Allgäu.

Insgesamt fünfmal holte Evi Sachenbacher-Stehle Gold in ihrer Profikarriere als Biathletin und Skilangläuferin - darunter zweimal bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City (2002) und in Vancouver (2010). Nun hat die passionierte Outdoorsportlerin einen Wandertipp für eine Herbstwanderung im Allgäu gegeben. Doch eine kleine Warnung vorab: Wer die ganze Route am Stück schaffen will, braucht einiges an Kondition. Doch es gibt auch leichtere Varianten für die Tour.

Und zwar ist die Ex-Biathletin begeistert von ihrer Bergtour auf den Hohen Ifen und das Hahnenköpfle. "Es kann natürlich auch nur einer der Gipfel bezwungen werden, aber es bietet sich geradezu an, beide miteinander zu verbinden. Der 'einfachere' Gipfel der beiden ist das Hahnenköpfle", schreibt die gebürtige Garmisch-Partenkirchnerin auf Instagram und schwärmt von der Herbststimmung in den Allgäuer Alpen. Wie Ihr die besonders schön fotografieren könnt, lesen Ihr hier.

Hoher Ifen und Hahnenköpfle: Diese Bergtour in den Allgäuer Alpen rät Sachenbacher-Stehle

"Gestartet wird am Ifen-Parkplatz. Von dort geht es entweder direkt los oder man nimmt das erste Stück bis zur Ifenhütte die Bergbahn. Ich habe als ersten Gipfel den Abzweig Richtung Hohen Ifen gewählt. Da ein kurzes Stück durch felsiges, seilgesichertes Gelände führt, ist Trittsicherheit und Schwindelfreiheit auf jeden Fall notwendig. Oben angekommen hat man einen wunderschönen Rundumblick! Mittig im Abstieg, nach der seilgesicherten Passage zweigt ein Weg Richtung Hahnenköpfle ab", so die Ex-Profi-Biathletin.

Wer ist Evi Sachenbacher-Stehle? Lebensweg und Karriere

Evi Sachenbacher Stehle ist eine ehemalige Skilangläuferin und Biathletin. Sie wurde 1980 in Traunstein geboren und startete beim WSV Reit im Winkl ihre Wintersport-Karriere. Sie wurde später Mitglied der Sportfördergruppe der Bundeswehr in der Jägerkaserne in Bischofswiesen. Insgesamt gewann Sachenbacher-Stehle in ihrer Profi-Karriere auf internationalen Wettbewerben drei Gold-Medaillen (2x Olympia, 1x WM), siebenmal Silber (3x Olympia, 4x WM) und einmal WM-Bronze.

Ihr Karriereende gab sie am 30. November 2014 bekannt. Sachenbacher-Stehle ist seit 2005 mit Johannes Stehle verheiratet, und hat zwei Kinder. Die Ex-Olympionikin und zweifache Mutter postet auf ihren Social-Media-Auftritten viele Eindrücke von ihren Bergtouren und Wanderungen - und erfreut damit eine Followerschaft von über 21.000 (Instagram) und 62.000 (Facebook). Sie wohnt mit ihrer Familie im Allgäu.