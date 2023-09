Am Samstag (23. September 2023) fand der Viehscheid in Haslach statt. Die Besonderheit: Die Rinder werden nach dem Alpabtrieb durch das Festzelt getrieben.

Mit Pauken und Trompeten kam das Vieh am Samstag beim Viehscheid in Haslach von der Alpe. Angeführt wurden die 73 Rinder von der Musikkapelle Harmonie Oy und dem Kranzrind, das Altmeister Martin Müller und Alphirte Florian Demmel führten. Umlagert von vielen Besuchern aus nah und fern, zogen die Rinder ins Festzelt ein.

Viehscheid führt in Haslach direkt durchs Festzelt

Denn das ist die Besonderheit beim Viehscheid in Haslach. Hier werden die Rinder direkt durch das Festzelt und so ganz nah an den Zuschauern vorbei geführt. Ein Spektakel, dass es nur in Haslach gibt.

10 Bilder Eddi Nothelfer

Weitere Viehscheid-Termine im Allgäu in diesem Jahr

