Im Allgäu läuft die Viehscheidsaison auf Hochtouren. In vielen Orten kehren in diesen Tagen die Tiere ins Tal zurück - heute auch in Bolsterlang.

Der Bergsommer ist zu Ende. Auch in der Oberallgäuer Ortschaft Bolsterlang sind nun die Jungrinder zurück im Tal. Beim heutigen Viehscheid kamen allein von der ersten Alpe rund 110 Jungrinder ins Dorf - begleitet auch von einem Schaf. Mit den beiden weiteren Alpen zogen 182 Jungrinder, bzw. 250 Tiere zum Viehscheidplatz.

Im Gegensatz zu vielen anderen Viehscheid-Veranstaltungen im Allgäu ist der Termin in Bolsterlang eher familiär und überschaubar. Das tut der Veranstaltung aber keinen Abbruch. Fotos vom Viehscheid in Bolsterlang seht ihr in dieser Bildergalerie:

Traditionell findet der Viehscheid in Bolsterlang am 19. September statt. Die Ortschaft Bolsterlang gehört zur Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe mit Sitz in Fischen. Insgesamt leben rund 1.160 Menschen in den neun Gemeindeteilen. Bekannt ist Bolsterlang auch für die Hörnerbahn am Fuße des Bolsterlanger Horns.

