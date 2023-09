So etwas kommt in Bad Hindelang nicht oft vor: Am Viehscheid war kein Kranzrind zu sehen. Dabei war bereits ein Tier ausgewählt und der Kranz zurechtgelegt.

Der Viehscheid in Bad Hindelang war ein wahres Spektakel. Zuschauer von fern und nah sahen zu, wie die Bauern und Älpler 1.000 Rinder von den Bergwiesen nach Bad Hindelang ins Tal trieben. Doch wer sich mit der Tradition auskennt, den wird vermutlich eine Frage geplagt haben: Wo ist das Kranzrind?

Kein Kranzrind beim Viehscheid in Bad Hindelang

„Die Alpe Stierbach hat kleine Hornkränze gemacht“, sagt dazu der ehemalige Oberalpmeister Leonhard Bellot. „Aber es gab tatsächlich kein Kranzrind.“ Alle fünf Alpen hatten laut Bellot einen Verlust an Tieren zu beklagen. Besonders dramatisch lief das bei der Alpe Kühbach ab.

Hier war schon ein Kranzrind ausgewählt, sein Kranz in Hinterstein zurechtgelegt worden. Doch dann kam alles anders. Denn im oberen Bereich des Alpabtriebs verletzte sich ein Tier so schwer, dass es durch einen Schuss von seinem Leiden erlöst werden musste. Die Hintergründe erfahren Sie auf allgaeuer-zeitung.de.