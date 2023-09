Großes Viehscheidwochenende im Allgäu. Gleich an mehreren Orten kehren in diesen Tagen die Tiere zurück ins Tal - auch in Jungholz.

Der Bergsommer auf der Buchelalpe bei Unterjoch war ein Erfolg. Angeführt von einem Kranzrind kehrten 61 Tieren am heutigen Freitag ins Tal zurück. Viele Gäste und Urlauber waren bei einem der eher kleineren Viehscheide in der Region dabei. Die schönsten Bilder vom Viehscheid in Jungholz findet ihr hier:

19 Bilder Benjamin Liss

Weitere Viehscheide im Allgäu am Wochenende

Ebenfalls am heutigen Freitag fanden auch der Viehscheid in Balderschwang, Nesselwang und Oberstaufen statt. Am morgigen Samstag folgen dann Viehscheide u.a. in Jungholz, Zell, Schattwald und Pfronten-Röfleute. Alle Viehscheid-Termine im Allgäu findet ihr in unserer Übersicht.

Jungholz: Eine österreichische Enklave im Allgäu

Jungholz liegt in der Region Tannheimer Tal und gehört zum Tiroler Bezirk Reutte. Das Gemeindegebiet ist fast ausschließlich von deutschem Staatsgebiet umgeben und wird von Einheimischen als "ein Stück Tirol im Allgäu" bezeichnet. Jungholz ist nur über die deutsche Queralpenstraße von Oberjoch über Wertach vom übrigen Tirol aus erreichbar und ist damit eine funktionale Exklave.