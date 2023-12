Die Gewerkschaft ver.di hat im Allgäu weitere Streiks angekündigt. Angestelle im Einzel- und Großhandel sind dazu aufgerufen am Montag, den 4. Dezember die Arbeit niederzulegen.

In einer Pressemitteilung hat die ver.di Allgäu die Beschäftigten im Einzelhandel- und Großhandels zu einer gemeinsamen Aktion mit den Länderbeschäftigten in Kempten aufgerufen. Am Montag, dem 4. Dezember 2023, um 11:00 Uhr findet eine Kundgebung am Rathausplatz in Kempten statt.

Über 180 Streikende erwartet

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen sich um 09:45 Uhr im Altstadthaus zur Streikgeldabrechnung treffen. Anschließend findet die Kundgebung statt. Laut Manuela Karn, ver.di Gewerkschaftssekretärin im Allgäu, werden über 180 Streikende erwartet. ver.di sieht sich der Pressemitteilung zufolge zu diesem Schritt gezwungen, da die Tarifverhandlungen im bayerischen Einzelhandel momentan bundesweit abgesagt worden seien. Im Großhandel soll soga es kein neuer Termin vereinbart worden sein. "Wir fordern die Arbeitgeber auf, endlich einen neuen Verhandlungstermin zu vereinbaren", so ver.di laut Pressemitteilung.

Auch Beschäftigte der Länder treten in den Streik

Weil auch die Tarifverhandlungen der Beschäftigten der Länder ins Stocken geraten sind, werden am Montag auch diese Arbeiter in den Streik treten. Das betrifft vor allem Angestellte aus den Straßenmeistereien, Staatlichen Bauämtern, den Bayerischen Forsten, Wasserwirtschaftsamt Kempten und weiteren Dienststelle. Die nächsten Verhandlung sollen vom 7. bis 8. Dezember in Potsdam stattfinden. Das ist laut ver.di die letzte und Entscheidende Verhandlungsrunde.

Die Forderungen

ver.di fordert für die Beschäftigten im bayerischen Einzel- und Versandhandel:

Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 € in der Stunde.

Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 250 € im Monat.

Erhöhung der unteren Beschäftigtengruppen und Löhne auf ein rentenfestes Mindesteinkommen von 13,50 € in der Stunde.

Die Laufzeit des Tarifvertrages soll 12 Monate betragen.

Die Tarifverträge des bayerischen Einzelhandels sollen wieder allgemeinverbindlich werden, damit Dumpingkonkurrenz und Vernichtungswettbewerb wirksam bekämpft werden.

ver.di fordert für die Beschäftigten im bayerischen Groß- und Außenhandel: