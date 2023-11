Aufgrund des Dauerregens musste die Feuerwehr am Sonntag in Lauben ausrücken. Weil die Kanalisation das Wasser nicht mehr aufnehmen konnte, drohte es in ein Haus zu laufen.

Heftige Regenfälle gingen am Sonntag über das Allgäu nieder. Dazu fegten Windböen über das Land. Der Deutsche Wetterdienst gab eine Warnmeldung aus, die noch bis Mittwoch gilt.

Am Sonntagabend musste deswegen die Feuerwehr Lauben-Heising ausrücken. In Lauben (Oberallgäu) konnte die Kanalisation das Regenwasser nicht mehr aufnehmen, weshalb es in ein Wohnhaus lief, informierte Kommandant Wolfgang Mildenberger. Die Einsatzkräfte pumpten deshalb das Wasser von einem Kanal in den anderen. "Sobald wir die Pumpe abschalten, läuft das Wasser wieder aus dem Kanal, in das Wohnhaus“, so Mildenberger.

Benjamin Liss

Die Bewohner des Hauses verbarrikadierten ihre Eingangstür mit Sandsäcken und einem Holzbrett. Die Freiwillige Feuerwehr Lauben-Heising war mit 15 Kräften vor Ort, die Ortsdurchfahrt war um 21 Uhr noch voll gesperrt.