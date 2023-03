Einen großen Schritt in Richtung Klimaneutralität machte ein Sonthofern Unternehmer die letzten Wochen. Auf einem Firmendach in der Sonthofer Innenstadt wurde jetzt eine der größten PV-Anlage des südlichen Oberallgäus installiert.

Von oben sieht das Dach nur noch "schwarz" aus. Die 2.500 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) mit einer Leistung von 400.000 Kilowattstunden wurde bereits in Betrieb genommen. Ihre Leistung entspricht der Reinigung der Luft von fast 19.000 Bäumen.

Mehr als im Rest der Stadt zusammen

Auf allen Liegenschaften der Stadt Sonthofen befinden sich laut dem Sonthofener Stadtrat Florian Schwarz (CSU) aktuell PV-Anlagen mit einer zusammengerechneten Leistung von rund 300.000 Kilowattstunden - 100.000 weniger als die einzelne PV-Anlage auf dem Firmendach liefert. "Das Thema PV wurde im Januar im Stadtrat kurz diskutiert. Ich habe mehr PV-Anlagen auf städtischen Liegenschaften gefordert", so Schwarz. Bisher gebe es laut Schwarz kein PV-Konzept der Stadt Sonthofen und der Ausbau gehe viel zu langsam.

Mit der PV-Anlage kann das Unternehmen nicht nur sich selbst, sondern auch weitere Haushalte mit Strom versorgen: "Die Anlage hat eine Leistung von 400.000 Kilowattstunden und kann so rund 115 Haushalte im Jahr mit Strom versorgen", erklärt Manuel Renn, der die Anlage in Sonthofen installiert hat. Nach seiner Einschätzung ist diese PV-Anlage eine der größten im südlichen Oberallgäu. Um auch bei schlechtem Wetter Strom zu sparen, werden in dem Sonthofener Unternehmen noch zusätzlich Batteriespeicher mit einer Kapazität von 300 Kilowattstunden installiert.