Fußball Wer steht wo? - Bayern- und Landesligisten starten in die neue Saison

Allgäu | az | Ungewissheit sowohl über die eigene Stärke als auch die der Konkurrenz herrscht bei den höherklassigen Allgäuer Fußball-Teams vor dem Saisonstart.» FC Kempten - FC Augsburg II (Samstag, 16 Uhr) Nach vierwöchiger Vorbereitung empfängt der FCK in der Landesliga mit dem FCA II einen Aufstiegsfavoriten. Den neuen Trainer Milovan Radenkovic plagen Sorgen. Neben den Langzeitverletzten Christian Geiger (Bänderriss) und Hayrettin Cirak (Kreuzbandriss) fehlt auch Kapitän Ljubomir Ristic (Urlaub). (stb)

» Würzburger FV - FC Memmingen (Samstag, 15 Uhr) In Würzburg startet der FC Memmingen in seine nunmehr 36. Bayernliga-Saison. Die Würzburger beendeten die letzte Saison als Tabellenvierzehnter und kämpften bis zum Schluss um den Klassenerhalt. Ein Handicap ist, dass mit Alex Späth (Bänderanriss) der Kopf des FCM-Teams ersetzt werden muss. Fehlen werden auch Matthias Bader (Kreuzband) und Rainer Höbel (Knie). «Die Vorbereitung war zwar nicht optimal, dennoch bin ich optimistisch und glaube an diese Mannschaft», so FCM-Trainer Esad Kahric. (lie)

» FC Memmingen II - TSV Schwabmünchen (Samstag, 15 Uhr) Neuland betritt der FCM II in der Landesliga gegen den Mitaufsteiger. Dieser stieg direkt auf, die Memminger schafften es über die Relegation. «Wir müssen unser Spiel umstellen und mehr Wert auf die Defensive legen», so Trainer Christian Maier, der mit seinem jungen Team den Klassenerhalt schaffen will. (lie)

» 1. FC Sonthofen - FC Falke Markt Schwaben (Samstag, 17 Uhr) Sonthofen beginnt seine zweite Landesliga-Saison. Priorität hat wieder der Klassenerhalt. Sollte ein guter Start gelingen, ist auch mehr drin.

Mit den Neuzugängen Andreas Thuy (SpVgg Ansbach), Michael Winkler (VfB Durach), Thomas Stumpf (FC Immenstadt) und Andreas Bathrei (FC Kempten) sollte die Qualität im Kader und die Defensivleistung besser geworden sein. (dl)