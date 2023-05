Bei schönem Wetter zog es an Pfingsten viele Ausflügler in die Berge. Dabei kam es auch zu Unfällen. Die Bergwacht Sonthofen musste an den Feiertagen dreimal ausrücken.

Am Samstagmittag mussten die Bergretter einem erschöpften 37-jährigem Menschen helfen, der am Burgberger Hörnle unterhalb des Gipfelkreuzes Kreislaufprobleme bekam.

Verletzung an den Scheuerwasserfällen

An den Scheuerwasserfällen versorgte die Bergwacht Sonthofen mit Unterstützung der Balderschwanger Bergretter einen Patienten mit einer Sprunggelenksverletzung. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Kind verunglückt mit Cart

Schließlich mussten die Bergretter noch einem 14-jährigen Patienten helfen, der am Pfingstmontag mit einem Cart verunglückt war. Das Kind hatte der Bergwacht Sonthofen zufolge die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Bei dem Unfall brach sich der Patient den Unterarm. Glücklicherweise verhinderte ein Helm weitere Verletzungen am Kopf.

Patienten im Krankenhaus

Wie die Bergwacht Sonthofen mitteilt, wurden alle Betroffenen für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.