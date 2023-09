Seitdem es die Allgäuer Festwoche gibt, sorgen die Bereitschaften des BRK Oberallgäu federführend für die sanitätsdienstliche Absicherung der Großveranstaltung. So auch in diesem Jahr. Nun hat das BRK eine Bilanz der Festwoche 2023 veröffentlicht.

In diesem Jahr waren im Lauf der zehn Tage 114 Einsatzkräfte des Roten Kreuzes vor Ort im Dienst. Einer Pressemitteilung des BRK Oberallgäu zufolge handelte es sich dabei überwiegend um speziell geschulte, ehrenamtlich aktive Mitglieder der Bereitschaft Kempten. Unterstützt wurden sie durch Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaften Sonthofen, Oberstdorf, Altusried-Dietmannsried, Wertach, Wiggensbach und Oberstaufen. Um bei medizinischen Notfällen sofort eingreifen zu können, patrouillierten sie im Zweischichtbetrieb von morgens bis nachts mit Notfallrucksäcken über das Festwochengelände.

Sanitätsstation auf Festgelände

Für umfangreichere Behandlungen stand eine Sanitätsstation im Sicherheitszentrum hinter dem Festzelt zur Verfügung. Dort gab es drei Behandlungsplätze, ein Intensivplatz und sechs Ausnüchterungsplätze. Während des Abendbetriebes waren zusätzlich ein Kranken- und ein Rettungswagen vor Ort, zudem hatten abends stets ein Notarzt sowie ein Einsatzleiter Rettungsdienst Dienst.

Für schwerere Fälle stand eine Sanitätsstation vor Ort bereit. Auf dem Bild: Patrik Schuster und Julian Hörburger, BRK-Bereitschaft Kempten. BRK KV Oberallgäu / Sebastian Stadler

Kreislaufzusammenbrüche, Alkohol und allergische Reaktion auf Bienenstich

Sebastian Stadler, stellvertretender Leiter der BRK-Bereitschaft Kempten nennt in der Pressemitteilung einige Zahlen: "Wir hatten heuer 647 Einsätze auf dem Festgelände. Die meisten waren kleinere Verletzungen, wie etwa Aufschürfungen oder Blasen an den Füßen. Es gab aber natürlich auch Personen, die aufgrund ihrer Alkoholisierung behandelt werden mussten. An den heißen Tagen hatten vor allem ältere Menschen Kreislaufprobleme und fielen zum Teil in Ohnmacht. Eine Patientin war von einer Biene ins Gesicht gestochen wurden und erlitt einen allergischen Schock, der dringend vor Ort erstversorgt werden musste. Insgesamt musste eine zweistellige Zahl von Personen zur weiteren Behandlung in das Klinikum Kempten transportiert werden". Trotz allem sei die diesjährige Festwoche im Vergleich zu den letzten Festwochen vor Corona weniger einsatzreich gewesen, so Stadler weiter. "2019 versorgten wir 802 Patientinnen und Patienten."

Über 2.500 Stunden im Einsatz

Insgesamt waren die Ehrenamtlichen im Sanitätsdienst 2.508 Stunden im Einsatz. Hinzu kamen weitere rund 230 Stunden in der Vorplanung. "Wir möchten uns bei allen Mitwirkenden sehr für ihre großartige Einsatzbereitschaft bedanken. Sie waren zu jeder Zeit und bei jeder Wetterlage für die Menschen da und gaben allen Besucherinnen und Besuchern ein gutes Gefühl von Sicherheit", so Kreisbereitschaftsleiter Matthias Straub laut Pressemitteilung.