Die Heiligkreuzer Theaterspieler gehen neue Wege. Von 15. bis zum 18. Juni veranstalten sie ein Freilufttheater.

Das Lustspiel von Toni Lauerer „Wo gehobelt wird, da fallen Späne“ werden die Theaterspieler des SV Heiligkreuz auf einer mobilen Bühne vor der „Großen Mauer“ südlich der Kirche Heiligkreuz aufführen. Die Zuschauer sitzen auf Stühlen unter einem Dach und können damit vom Wetter geschützt das Schauspiel verfolgen.

In fünf Vorstellungen zeigen die Theaterspieler von Donnerstag 15. Juni, bis Sonntag 18. Juni, unter der Leitung von Brigitte Läufle ein amüsantes Lustspiel.

Die Termine des Freilufttheaters in Heiligkreuz

Donnerstag, 15. Juni, um 19:30 Uhr

Freitag, 16. Juni, 19:30 Uhr

Samstag, 17. Juni, 14:00 Uhr und um 19:30 Uhr

Sonntag, 18. Juni, um 18:00 Uhr

Das Stück handelt von Schreiner Ludwig Schreiner und seinen Kindern

Das Stück dreht sich um den Schreinermeister Ludwig Schreiner und seine Kinder. Der ist mächtig stolz auf Eva, seine hübsche und gescheite Tochter. Deshalb hat er sie auch zum Studieren in die Großstadt geschickt. Einen adäquaten Ehemann soll sie dort finden, am besten ein Akademiker oder zumindest einen Unternehmersohn.

Die Theaterspieler des SV Heiligkreuz bei dem Stück "Wo gehobelt wird, da fallen Späne". SV Heiligkreuz

Ganz anders schauen die Pläne des Schreiners für seinen Sohn Andi aus. Er soll einmal den väterlichen Betrieb übernehmen. Doch meistens kommt es anders als man denkt. So auch bei Schreiner Ludwig. Sein Sohn hat sich nämlich heimlich zum Abendstudium angemeldet und seine Tochter hat sich in einen Burschen verliebt, der so gar nicht Papas Idealbild entspricht.

Tochter spielt Vater einen Streich

Aber Not macht schließlich erfinderisch. Unter Mitwirkung ihres guten Freundes Franz lässt Eva drei scheinbar perfekte Heiratskandidaten antanzen. Dank Franz' schauspielerischer Fähigkeiten sollen sie dem Schreiner die Lust auf einen akademischen Schwiegersohn gründlich vermiesen. So tauchen nacheinander ein Arzt, ein Jurist und ein Unternehmer auf, die es in sich haben. Mit ihrem Benehmen treiben sie den armen Schreiner schier in den Wahnsinn. Und nicht nur den. Auch die Tante, die mit ihm Haus wohnt, gerät angesichts der vielen seltsamen Herren in Wallung. Das Publikum kann sich auf turbulente Szenen und komische Situationen einstellen.

Karten gibt es im Vorverkauf von Montag bis Donnerstag bei Bärbel Gruhl unter der Telefonnummer 0831/93155