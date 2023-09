Autofahrer, die in den nächsten zwei Wochen bei Oberstdorf unterwegs sein werden, müssen sich auf möglicherweise auf weitere Fahrtwege einstellen. Der Grund ist eine Straßensperre.

Die Stillachbrücke in Oberstdorf wird neu gebaut und das hat auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Im Zuge des Brückenbaus sind ab nächster Woche nämlich auch Asphaltierungsarbeiten auf der Kreisstraße OA4 geplant.

Kreisstraße zwischen Kreisverkehren für zwei Wochen komplett dicht

Aus diesem Grund muss die Kreisstraße zwischen dem sogenannten "Geiger-Kreisel" und dem Kreisel Oberstdorf gesperrt werden - in beiden Richtungen. Die Vollsperrung wird von Montag, 18. September 2023 (7 Uhr) bis Freitag, 29. September 2023 (18 Uhr) gelten.

Umleitung wird eingerichtet - Teils weite Wege für Verkehrsteilnehmer

In diesem Zeitraum wird der Verkehr über die Walserstraße in Oberstdorf, bzw. über die OA4 Rubi, Reichenbach und dann über Sonthofen, bzw. Fischen umgeleitet. Diese Umleitung gilt jedoch nur für Autos, Motorräder und LKW. Fußgänger und Radfahrer werden von der Umleitung nicht betroffen sein, so das Landratsamt Oberallgäu.

Weitere Bauarbeiten nach Ende der Vollsperrung nötig

Nach dem 29. September 2023 sind dann noch weitere Neben- und Restarbeiten an der Stillachbrücke und der Straße nötig. Dafür werde dann die bisherige Verkehrsführung per Einbahnregelung in Fahrtrichtung Nord nochmals aktiviert, so das Landratsamt weiter.

Straßenbau: Das passiert jetzt an der Kreissstraße OA4 bei Oberstdorf

Die Asphaltierungsarbeiten der OA4 zwischen Geiger-Kreisel und Kreisel Oberstdorf werden in zwei Phasen durchgeführt. In der kommenden Woche wird zunächst die komplette Fahrbahnfläche abgefräst und gekehrt. Zusätzlich werden mögliche Schäden saniert und eine Asphaltbindeschicht auf Straße und Brücke aufgetragen. In der folgenden Woche werden dann die eigentichen Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Dabei soll ein lärmmindernder Straßenbelag verwendet werden, so das Landratsamt in Sonthofen weiter.