Ab Dienstag, 2. Mai, wird an den Kreisstraßen OA 10 in Oy-Mittelberg und OA 22 bei Waltenhofen gearbeitet. Deshalb müssen beide zum Teil komplett gesperrt werden. Das gibt das Landratsamt Oberallgäu bekannt.

Auf der Kreisstraße OA 10 im Gemeindegebiet von Oy-Mittelberg soll zwischen Dienstag, 2. Mai, und Freitag, 16. Juni, die Straßendecke erneuert werden. Deshalb muss die Straße zwischen der Einmündung in die Kreisstraße OA 6 (Greifenmühle) und bis zur Einmündung in die Dammstraße voraussichtlich bis Freitag, 2. Juni, komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die OA 6, Dammstraße und Einmündung in die OA 10 umgeleitet.

Ampel regelt den Verkehr

Gleichzeitig wird zwischen der Abzweigung Dammstraße und dem Ortseingang Petersthal halbseitig gearbeitet. In dieser Zeit regelt hier eine Ampel den Verkehr. In den Pfingstferien wird dieser Straßenabschnitt komplett gesperrt, um den Fahrbahnbelag einbauen zu können. Die genauen Termine dafür wird das Landratsamt noch bekannt geben.

Anlieger können Zufahrt nach Wengen eingeschränkt passieren

Während der Vollsperrung können Anlieger die Zufahrt zu dem Ortsteil Wengen eingeschränkt passieren. Auch der Schulbus kann die Baustelle eingeschränkt durchfahren. Fußgänger und Radfahrer werden innerhalb der Baustelle geleitet.

Auch an der Niedersonthofener Steige wird weiter gewerkelt. Ihre Sanierung geht in diesem Jahr in den dritten Bauabschnitt. Auf einem Teilstück von rund 640 Metern vom Ortsteil Mähris in Richtung Rieggis werden wie im vergangenen Jahr die Randeinfassungen und der bituminöse Oberbau erneuert. Darüber hinaus werden die Straßenentwässerungseinrichtungen auf den Stand der Technik gebracht.

Verkehr wird ab 2. Mai großräumig umgeleitet

Zudem will die Gemeinde Waltenhofen eine Wasserleitung und eine Schmutzwasserleitung neu herstellen und auch die Spartenträger werden neue Leitungen verlegen. Dafür muss die Kreisstraße OA 22 zwischen Mähris und Hof ab Dienstag, 2. Mai, bis voraussichtlich Mitte September voll gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit großräumig über die OA 2, Zellers, OA 5/B308, Immenstadt, Staatsstraße 2006 und Missen-Wilhams umgeleitet.

Je nach Wetter können sich die Termine für die beiden Straßensanierungen allerdings verschieben. Die Projektbeteiligten bemühen sich laut Landratsamt die Beeinträchtigungen für den Verkehr so gut es geht zu beschränken.