Ab Mittwoch, 27. September 2023, wird die OA2 auf Höhe des Niedersonthofener See komplett gesperrt. Dann wird zwischen Niedersonthofen und Dietzen der Asphalt erneuert.

Die Deckschicht der Kreisstraße ist nach Angaben des Landratsamts Oberallgäu in die Jahre gekommen. Deshalb soll die Straßendecke auf der OA2 zwischen Niedersonthofen und Dietzen in diesem und im kommenden Jahr erneuert werden.

Sanierung beginnt am Mittwoch, 27. September 2023, zwischen Niedersonthofen und Dietzen

Los geht es am Mittwoch, 27. September 2023, um 8 Uhr zwischen dem Campingplatz Niedersonthofen und der Abzweigung in Richtung Oberdorf. Dort wird nicht nur der Asphalt erneuert. Auch die Radien in den Kurven sollen verbessert werden. Die Straße wird dafür bis Dienstag, 31. Oktober 2023, komplett gesperrt.

Überörtlicher Verkehr wird umgeleitet

Während der Arbeiten können Autofahrer die Abzweigung Richtung Oberdorf grundsätzlich nutzen. Der Bauhof leitet den überörtlichen Verkehr aber über die B 19-Anschlussstellen Waltenhofen-Süd und Immenstadt-Nord sowie über Zellers um.

Arbeiten sollen 2024 bis zur Dietzener Steige bzw. Eckarts weitergehen

Nach der Vollsperrung sollen die Arbeiten bis Weihnachten abgeschlossen werden. In diesem Zeitraum wird die Straße halbseitig gesperrt. Je nach Wetter kann es aber zu zeitlichen Verschiebungen kommen.

Je nachdem wie viel Geld im Haushalt zur Verfügung steht, sollen 2024 die Arbeiten in einem zweiten Bauabschnitt bis zur Dietzener Steige, bzw. bis nach Eckarts fortgeführt werden.