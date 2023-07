Am heutigen Freitagabend startet in Kempten das Stadtfest 2023. Bis einschließlich Sonntag ist in der Kemptener Innenstadt jede Menge geboten.

Musik, Tanz und viele andere Angebote auf dem Stadtfest 2023 in Kempten

Die Kemptener Innenstadt verwandelt sich für die kommenden Tage in eine echte Partymeile. Ab Freitagabend bis einschließlich Sonntagabend gibt es in der Innenstadt Musik, Spiel und jede Menge andere Angebote, die gute Laune machen. Besonders in den Abendstunden ist für das Allgäuer Partyvolk einiges los. Ansonsten zeigen Vereine, Tanzschulen und andere Einrichtungen in Kempten was sie so drauf haben.

Was ist los heute am Freitagabend auf dem Stadtfest Kempten?

Am heutigen Freitag um 18 Uhr wird das Stadtfest Kempten feierlich auf dem Rathausplatz eröffnet. Abends gibt es dort dann Alpenrock von der Band Lausbuam. Auf dem Residenzplatz sorgen ab 18 Uhr dann verschiedene DJs für Partystimmung. Dabei sind unter anderem Shabba Hooch & Mista Johnson und DJ K-Louis vs DJ Tues. Gitarrensound bieten Tschebberwooky und Hadé auf dem St.-Mang-Platz und auf dem Sigmund-Ullmann-Platz spielen Soultrouble and the Heavy Horns.

Stadtfest 2023 in Kempten: Das Abendprogramm am Samstag

Am Samstagabend sorgt die Band Bergluft für Festzeltstimmung auf dem Rathausplatz. Der Beginn ist für 20 Uhr geplant. Fette Beats vom Plattenteller gibt es am Samstag ab 18 Uhr auf dem Residenzplatz. Den Raum bespielen u.a. DJ Craxx & Direkt A.D.O und DJ Chef Curry. Auf dem Sankt-Mang-Platz dominieren am Samstagabend Wiedemann & DJ 9o (ab 19:30 Uhr) den Sound und ab 21:30 Uhr liefern Shanti Powa Reggea, Rap, Ska und Crossover ab. Folk und Rock gibt es ab 20 Uhr mit der Band Smalltown Vibes auf dem Sigmund-Ullmann-Platz.

Gesamtes Programm und Wetteraussichten für das Kemptener Stadtfest 2023

Wenn ihr das gesamte Programm des Stadtfestes 2023 in Kempten im Blick haben wollt, dann schaut auf allgauer-zeitung.de vorbei. Wer möglichst lange Spaß auf dem Stadtfest 2023 haben möchte, der sollte sich auf viel Sonnenschein und Temperaturen jenseits der 30 Grad einstellen. Mehr zum Wetter im Allgäu findet ihr in unserer Wetterübersicht.