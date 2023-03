Die Sanierung der Kreisstraße OA3 zwischen Rettenberg-Greggenhofen und Rettenberg-Humbach gehen weiter. Dadurch muss ein Teil der Straße gesperrt werden.

Laut dem Landratsamt Oberallgäu werden ab Montag (27. März 2023) die Arbeiten zwischen der nördlichen Abzweigung Freidorf bis zum Ortsteil Humbach fortgesetzt. Dafür ist dann eine halbseitige Sperrung der Straße nötig. An dem Bauabschnitt soll nun eine Ampelanlage in Betrieb genommen werden. Die Bauarbeiten sollen bis zum 16. Juni laufen.

Umleitung eingerichtet

Autofahrer müssen mit längeren Wartezeiten in dem Bereich rechnen. Für den Schwerlast- und Überregionalenverkehr ist eine weiträumige Umleitung eingerichtet. Diese verläuft über Rottach (OA3) - Moosbach (OA 6) – Vorderburg – Rettenberg (St 2007) und Greggenhofen (OA 3) ausgeschildert. Die Sanierungsarbeiten an der Straße laufen bereits eine Weile. Im Herbst 2022 starteten beispielsweise die Bauarbeiten am Abschnitt III.