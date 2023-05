Viel los war beim diesjährigen Seifenkistenrennen in Schrattenbach. Insgesamt 11 Teilnehmer fuhren gegeneinander.

Mit Reifen hatten die Veranstalter die Rennstrecke gesichert, die durch Schrattenbach in der Gemeinde Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) führte. Mit einer Geschwindigkeit von fast 50 km/h ging es für die Fahrer die St. Nikolas-Straße hinab.

In den Proberunden kommt es zum ersten Unfall

Gleich in den Proberunden kam es zu einem Unfall. Ein Fahrer geriet mit seiner Seifenkiste in einer Linkskurve in Schräglage und kippte um.

Als es dann ernst wurde, mussten die Fahrer in mehreren Durchgängen ihr Können zeigen. Das Team „Jamaika“ gewann das Rennen, gefolgt von „Mc Larry Racing“ und „LaBomba“.

25 Bilder

Fahrer und Seifenkisten durften insgesamt nur 175 Kilogramm wiegen. Vor dem Start wurden die Kisten gewogen. Wenn sie zu leicht waren, wurde das Gewicht mit Steinen und Sandsäcken ausgeglichen. Die Jugendleiterrunde Dietmannsried hatte das Seifenkistenrennen veranstaltet.