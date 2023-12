Nach einem sonnigen Donnerstag bei Temperaturen um den Gefrierpunkt erwartet uns ein eher nasses Wochenende. So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Nach einem sonnigen Donnerstag erwartet uns ein Wochenende mit jeder Menge Schmuddelwetter. Besonders Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer müssen sich zudem auf glatte Straßen einstellen.

Freitag: Regen und glatte Straßen im Allgäu erwartet

Der Freitag startet im Allgäu mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Erst im Laufe des Tages werden dann Temperaturen knapp oberhalb der 0-Grad-Grenze erreicht. Am Vormittag beherrschen Wolken den Allgäuer Himmel. Gegen Nachmittag beginnt es dann zu regnen. Anschließend bleibt es den ganzen Tag über nass und grau. Besonders im Straßenverkehr kann es dann im gesamten Allgäu sehr glatt und gefährlich werden.

Wetter am Wochenende: Samstag mit Regen, Sonne und Glatteis.

Der Samstag beginnt ebenfalls mit Regen, danach kommt dann aber schnell die Sonne heraus und das Thermometer kletter auf bis zu fünf Grad. Gegen Nachmittag ziehen dann wieder mehr Wolken auf und ab 20 Uhr gibt es regen. Auch am Samstag warnen Meteorologen wieder vor Glatteis und rutschigen Straßen.

Allgäu-Wetter: Ab Sonntag deutlich über 0 Grad

Am Sonntag regnet es weiterhin viel und ausgiebig im Allgäu. Erst im Laufe des Nachmittags kann sich vereinzelt mal die Sonne zeigen. Die Temperaturen erreichen am Tag bis zu +6 Grad. In der Nacht fällt das Thermometer dann jedoch kurze Zeit wieder unter den Gefrierpunkt und es kann am gesamten Allgäu etwas schneien.

Wetter in der nächsten Woche: Zuerst relativ warm und viel Regen, dann wieder winterlich kalt

Die Aussichten für die nächsten Tage: Bis zur Wochenmitte bleibt es im Allgäu sehr regnerisch mit Temperaturen von bis zu 7 Grad. Erst zum Ende der nächsten Woche soll das Thermometer dann wieder in den Minusbereich fallen.

Lindau: Bodensee-Wetter am Wochenende

Am bayerischen Bodenseeufer wird es am Wochenende ebenfalls viel Regen geben. Die Temperaturen steigen bis Sonntagmittag auf bis zu 8 Grad. Glatteisgefahr droht hier besonders am Freitag. Im Laufe der nächsten Woche sollen die Temperaturen am bayerischen Bodensee nur gelegentlich an den Gefrierpunkt heranreichen, ansonsten bleibt es wärmer als im Allgäu. Der Regen hält sich allerdings auch in der nächsten Woche hartnäckig am Bodensee.