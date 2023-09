Regen, Temperaturen von maximal 20 Grad und möglicherweise Gewitter - so sieht das Wetter heute im Allgäu aus. Für die nächsten Tage ist aber Besserung ins Sicht.

Kräftige Unwetter haben in der Nacht zum Mittwoch das österreichische Bundesland Tirol getroffen. Dort wurden Bäume entwurzelt und sogar ein Zug von einer abgehenden Mure getroffen. Für heute erwarten Meteorologen weitere Gewitter - auch im Allgäu.

So wird das Wetter am heutigen Mittwoch, 13. September 2023

So langsam geht der Sommer seinem Ende entgegen. Am heutigen Mittwoch erreichen die Tageshöchsttemperaturen rund 20 Grad. Ab spätestens Mittag nehmen die Regenschauer im Allgäu deutlich zu. Der Deutsche Wetterdienst warnt: Besonders im Süden Bayerns kann es zu teils schweren Gewittern mit starken Niederschlägen kommen.

Mehr Sonne am Donnerstag im Allgäu

Der Donnerstag beginnt im Allgäu mit Regenschauern in den frühen Morgenstunden. Im Laufe des Tages lässt sich dann immer wieder die Sonne blicken. In Bergnähe sind am morgigen Donnerstag dann wieder bis zu fünf Stunden Sonnenschein möglich. Die Temperaturen bleiben jedoch bei 18 bis 20 Grad hängen.

Wetter im Allgäu: So wird der Freitag

Zum Wochenende wird es dann wieder wärmer und sonniger im Allgäu. Am Freitag erwarten uns Temperaturen zwischen 12 Grad in den Nachtstunden und maximal 22 Grad im Tagesverlauf. Im Unterland bleibt es trocken, an den Bergen sind nachmittags einige Regenschauer möglich.

Allgäu: Viel Sonne am Wochenende

Der Samstag bringt uns dann wieder Sommerwetter ins Allgäu. Das Thermometer zeigt dann zwischen 12 bis 25 Grad. Im südlichen Allgäu scheint besonders am Vormittag die Sonne. Gegen Nachmittag sind hier dann aber wieder Regenschauer möglich. Im nördlichen Allgäu bleibt es dagegen trocken mit viel Sonne und ein paar Wolken.

So wird das Wetter im Allgäu: Dienstag wärmster Tag der Woche

Auch am Sonntag ist es im Allgäu sommerlich warm

Der Sonntag wird sonnig und warm. Die Temperaturen erreichen bis zu 26 Grad. Niederschläge sind am Sonntag derzeit noch nicht in Sicht.