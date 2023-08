Auch in den nächsten Tagen bleibt der Sommer im Allgäu. Allerdings sind in den nächsten Tagen noch ein paar Grad mehr drin.

Die Allgäuer Festwoche geht an diesem Wochenende in den Endspurt. Dazu passend ist das Wetter weiterhin sommerlich heiß - mit Temperaturen um die 30 Grad und darüber. Aber Achtung: Es sind regional auch weiter Gewitter möglich - diese können besonders am Spätnachmittag und in den Abendstunden auftreten.

So wird das Wetter heute

Nach einem kühlen Morgen mit etwa 14 Grad steigt das Thermometer am heutigen Freitag auf bis zu 28 Grad im Allgäu. Am Vormittag können sich noch einige Wolken am Himmel blicken lassen. Spätestens ab Mittag gibt es dann aber im ganzen Allgäu Sonnenschein satt.

Wie wird das Wetter im Allgäu am Samstag?

Am Samstag liegen die Temperaturen in den Morgenstunden bei um die 16 Grad. Im Laufe des Tages sind an den Bergen dann Höchsttemperaturen von 29 Grad möglich, im Unterland steigt das Thermometer sogar auf bis zu 32 Grad. Vormittags zeigen sich einige Wolken. Im Laufe des Tages scheint dann aber die Sonne. Laut der Vorhersage können wir im Allgäu mit rund 14 Sonnenstunden rechnen. Wer hier dann unterwegs sein möchte, der muss auf den entsprechenden Sonnenschutz und ausreichend Flüssigkeit achten.

Allgäuer Wetter: Deutlich über 30 Grad am Sonntag

Auch am Sonntag - dem letzten Tag der Allgäuer Festwoche 2023 - gibt es Sonne satt. Die Temperaturen sind ähnlich wie am Vortag. Morgens ist es mit 20 Grad allerdings schon relativ warm - im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf bis zu 32 Grad im Unterland und auf rund 29 Grad an den Bergen.

Wochenbeginn: Weiterhin heiß

Zum Wochenbeginn wird es im Allgäu dann wieder ein wenig kühler. Morgens liegen die Temperaturen bei etwa 18 Grad - die Tageshöchstwerte erreichen 28 Grad in Oberstdorf und 30 Grad in Buchloe. Den Vormittag über scheint im Allgäu die Sonne - im Unterland kann es in den Mittagsstunden vereinzelte Regenschauer geben. Diese lösen sich dann allerdings wieder auf und die Sonne kommt auch hier heraus.

Wetter im Allgäu: Kommende Woche erst viel Sonne, dann auch wieder Regen

Die Aussichten für die restliche Woche. Bis Mittwoch soll weiter die Sonne scheinen - es bleibt zunächst heiß. Erst in der zweiten Wochenhälfte wird es im Allgäu dann wohl wieder deutlich regnerischer.