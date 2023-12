Der neue Bachelor kommt aus dem Allgäu: Dennis Gries ist in Kempten kein Unbekannter. Wie konnte er das Geheimnis bis zuletzt wahren?

Der neue Bachelor auf RTL ist ein Allgäuer! In der Datingshow "Die Bachelors", die nächstes Jahr im TV zu sehen ist, sucht Dennis Gries (30) aus Kempten zusammen mit Co-Bachelor Sebastian Klaus nach der großen Liebe. Hier stellen wir den neuen RTL-Rosenkavalier vor.

Dennis Gries ist der neue Bachelor: Nachricht verbreitete sich schnell

Gries ist kein Unbekannter in Kempten. Er leitet mit seiner Familie das Fitnessstudio "Injoy". Die Nachricht, dass er der neue Bachelor ist, verbreitete sich am Mittwoch wie ein Laufffeuer in der Stadt.

Für die Dreharbeiten verbrachte der 30-Jährige mehrere Wochen im Ausland. Seine Familie musste Stillschweigen über den eigentlichen Grund bewahren. Wieso hat bis zuletzt niemand einen Verdacht geschöpft?

Für Kunden und Mitarbeiter war es eine Überraschung

Wie unsere Reporterin vor Ort erfuhr, erzählte die Familie Mitarbeitern und Kunden, dass Dennis Gries für ein Projekt unterwegs und im Anschluss auf Reisen sei. Das sorgte natürlich auch für Gemunkel im Studio. Die Nachricht, dass der Kemptener der neue Bachelor ist, kam für viele aber doch überraschend.

Steckbrief: Das ist Bachelor Dennis Gries aus Kempten

Alter: 30 Jahre

Wohnort: Kempten

Familienstand: ledig

Beruf: Inhaber eines Fitness-Studios und Start-up-Gründer

Hobbies: Fitness, Eishockey, Wakeboarden, Snowboarden, Kochen

Fun Facts laut RTL: hat immer eine Packung Maiswaffeln dabei und überlässt Essen nie dem Zufall

