Mit einem Fahrzeugkorso wurde am Sonntag Joachim Freudig in den Feuerwehr-Ruhestand verabschiedet. 46 Jahre lang war der Allgäuer in der Feuerwehr tätig.

Eingetreten 1977 in die Freiwillige Feuerwehr Schöllang, war Freudig zuletzt 19 Jahre in der Inspektion und 15 Jahre als Kreisbrandinspektor für das südliche Oberallgäu im Einsatz. Am Sonntag ging es für den 63-Jährigen, begleitet von 24 Fahrzeugen der umliegenden Feuerwehren, durch sein ehemaliges Dienstgebiet, von Fischen über Oberstdorf, Ofterschwang, Sonthofen und Bad Hindelang nach Blaichach.

13 Bilder Benjamin Liss

Sein Nachfolger wird der ehemalige Kreisbrandmeister Sebastian Wachter. „Aus Altersgründen und da ich einen guten Nachfolger habe, gebe ich das Amt als Kreisbrandinspektor ab. Das Wichtigste in meiner Laufbahn war die Kameradschaft und dass unsere ehrenamtlichen Helfer eine gute Ausbildung bekommen", sagte Joachim Freudig zum Abschied. Freudig war auch jahrelang Vertreter von Kreisbrandrat Michael Seger.