Faszinierende Bilder erreichten am Dienstag unsere Redaktion. Eine merkwürdige Wolke war am Himmel über Waltenhofen aufgetaucht. Doch was ist darauf eigentlich zu sehen? all-in.de hat beim Deutschen Wetterdienst nachgefragt.

Am Dienstag, 8. August, tauchte über den Allgäuer Bergen eine ringförmige Wolke auf. Dieses ungewöhnliche Phänomen fotografierte Dieter Voigt in Waltenhofen. Sein Schwiegersohn leitete die Bilder dann an all-in.de weiter. Doch was ist das?

Die Fotos wurden am Dienstagmorgen in Waltenhofen gegenüber dem Gasthof Hasen von Dieter Voigt geschossen. Sein Schwiegersohn leitete dann die Aufnahmen an all-in.de weiter. Dieter Voigt

Mögliche Erklärung vom Deutschen Wetterdienst

Rüdiger Manig vom Deutschen Wetterdienst gab auf Nachfrage von all-in.de an, dass es sich bei der Wolke um einen sogenannten "Föhnfisch", oder auch "Altocumulus lenticularis" handeln könnte. Allerdings konnte Manig, der 30 Jahre Erfahrung mit Wetterbeobachtung hat und laut eigener Aussage sehr viele ungewöhnliche Wolken gesehen hat, nur anhand der Fotos keine klare Aussage machen. Um eine eindeutige Erklärung liefern zu können, hätte er das Phänomen "live" sehen müssen, so Manig in einer E-Mail an all-in.de.

Die meist linsenförmigen Wolken werden auch häufig mit Ufos verwechselt. Doch das Wetterphänomen hat ganz irdische Ursachen. Dieter Voigt

Was sind "Föhnfische"?

Föhnfische können die vielfältigsten Formen annehmen, nur im Idealfall sehen sie aus wie Fische. Sie können auch linsenförmig sein und an Ufos erinnern. Sie entstehen laut Manig, wenn Luft beim Überströmen der Berge in Wellenbewegung versetzt wird. Steigt die Luft dann auf, kondensiert sie zur Wolke. Steigt sie ab, verschwindet die Wolke. Das kann in mehreren Wellen hintereinander geschehen oder sogar übereinander. Vor allem bei Windscherungen können sich solche Wolkenformationen im Gebirge bilden.

Hier ein Beispiel von einem Föhnfisch im Thüringer Wald. Nur unter Idealbedingungen kann diese Wolkenart die Form eines Fisches annehmen. Rüdiger Manig

Seltener Anblick in den Alpen

Dieses Wolkenphänomen ist manchmal parallel zu Gebirgsketten zu sehen. Auch im Allgäu tauchen Föhnfische auf. Allerdings sei eine Sichtung in den Alpen sehr selten, weil die nötige Höhe dafür fehle, erklärt Manig. Weil sie nur bei Föhn auftreten, werden sie auch als "Föhnwolke" oder "Föhnschiffchen" bezeichnet.

Keine endgültige Erklärung

Ob die Fotos tatsächlich einen Föhnfisch zeigen, kann wohl nicht mehr geklärt werden. Aber eines sind die Bilder definitiv: Äußerst faszinierend.