Die Bergwacht Sonthofen startet kommende Woche eine Großübung an der Ossi-Reichert-Bahn. 150 Freiwillige wurde gesucht - und in kürzester Zeit gefunden.

Update vom Donnerstag, 11.50 Uhr: Alle Plätze sind weg: Nicht einmal 24 Stunden stand der Aufruf der Bergwacht Sonthofen auf Facebook, schon waren hunderte Freiwillige für die geplante Bergwacht-Übung gefunden. "Wir haben weit mehr als 150 Anfragen bekommen", erzählt ein Sprecher der Bergwacht unserer Redaktion. Das Interesse der Menschen sei riesig, die Plätze allerdings begrenzt.

Die nicht-allägliche Großübung, bei der Freiwillige aus den Gondeln der Ossi-Reichert-Bahn geborgen werden sollen, wird am Samstag, 15. April, in Gunzesried steigen.

"Wir helfen - zu jeder Zeit, bei jedem Wetter und in jedem Gelände. Dieses mal benötigen wir aber deine Hilfe!" So startete die Sonthofener Bergwacht ihren Aufruf auf Facebook. Dieser wurde mittlerweile über hundertmal geteilt. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer kommentieren "Wir sind dabei!" oder "schon angemeldet".

150 Freiwillige sollen der Bergwacht Sonthofen bei einer Übung helfen

"Wir proben den Ernstfall, nämlich, dass die Bahn aufgrund einer technischen Störung nicht mehr fahren kann und die Fahrgäste von der Bergwacht aus den Gondeln gerettet werden müssen", schreibt die Bergwacht auf Facebook.

Stattfinden soll das Ganze an der Ossi-Reichert-Bahn in Gunzesried, Treffpunkt ist an der Talstation, das Ganze dauert laut Bergwacht etwa von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. (Lesen Sie auch: Bergwacht Sonthofen rettet zwei vermisste Hunde am Burgberger Hörnle)

Auf Facebook will ein Nutzer außerdem wissen: "Kommt der Heli?" Die schnelle Antwort der Bergwacht: Nein. "Die Bergung findet terrestrisch statt. Im Rahmen der Seilbahnbergung kommt der Hubschrauber nur in absoluten Ausnahmefällen zum Einsatz, da der extreme Downwash (Abwind der Rotoren) meist große Probleme macht."

Was sollten Interessierte mitbringen? "Warme Kleidung, je nach Witterung, eventuell ein Getränk, um die Zeit in der Kabine abwarten zu können, vielleicht auch ein Kartenspiel und feste Schuhe, um vom Absetzpunkt unter der Bahn zum nächsten festen Weg laufen zu können." Und: "Nach der Übung gibt es eine Brotzeit für alle Teilnehmer an der Talstation der Ossi-Reichert-Bahn."