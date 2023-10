Der Schnee könnte bald Mangelware im Allgäu sein. Doch was können Touristen und Einheimische dann in der Region unternehmen?

Über kurz oder lang wird es immer häufiger vorkommen, dass im Winter der Schnee im Allgäu ausbleibt. Doch wie können dann Touristen in die Region gelockt werden? Darüber haben sich Vertreter aus dem Tannheimer Tal und aus Bad Hindelang Gedanken gemacht. Sie wollen nun über eine Million Euro in grenzüberschreitende Angebote investieren, die ohne Schnee wahrgenommen werden können. So sollen im Projekt "Grenzenloser Radspaß" Radrouten für Familien entstehen. Auf den Routen sollen Spiel- und Geschicklichkeitsareale eingestreut werden.

Für die Projektmanagerin Karina Konrad sei das Rad das Mobilitätsmittel der Zukunft. Deshalb stehe es im Mittelpunkt bei der Frage, wie touristische Familienangebote ohne Schnee aussehen könnten.

Tourismus im Allgäu ohne Schnee - So könnte das aussehen

Beispielsweise soll ein Spielplatz in Hinterstein mit weiteren Balance-Spielgeräten erweitert werden. Ein Waldstück in Unterjoch soll naturnah ausgebaut werden: Sitzgelegenheiten, Hängematten, Ladestationen für E-Bikes, fahrradfreundliche Weidetore und Aufhängungen für Räder sollen geschaffen werden.

Wann es mit den Arbeiten los gehen soll und wie die Projektmanager den extrem steilen Jochpass in die Route mit aufnehmen wollen, lest Ihr bei www.allgaeuer-zeitung.de.