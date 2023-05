Was ist los mit Losamol? Das haben sich viele Fans in den vergangenen Monaten gefragt. Während der Corona-Krise haben sich fast alle Bandmitglieder von Losamol verabschiedet, sind zum größten Teil in der neuen Allgäuer Reggae-Formation "Rootsman Fyah" aufgegangen, die bereits erfolgreich Auftritte absolviert. Bei Losamol selbst: Schweigen im Walde. Das hat jetzt ein Ende.

Neue Besetzung: "Losamol - Allgäu Allstars"

Martin Folgmann, Gründer, Mastermind und Chef von Losamol, startet durch mit einem komplett neuen Line-Up. Er nennt die neue Besetzung "Allgäu All Stars", weil einige bekannte Größen aus der Allgäuer Musikszene mit dabei sind.Dzenan Buldic zum Beispiel, 2017 Halbfinalist in der Casting-Show "The Voice of Germany", und Piero und Batti von den LAMAS. Die Zusammenarbeit mit den LAMAS und einigen anderen Allgäuer Musikerinnen und Musikernhatte Martin schon in einem Podcast im April angekündigt, bei dem die LAMAS ebenfalls zu Gast waren. Jetzt also der Vollzug.

Podcast mit Martin von Losamol - Darum geht es:

Was erwartet die Fans von Losamol? Komplett neue Ausrichtung? Oder Aufbau auf bereits Bestehendem? Abschied von "Griassdana" und "Nauf auf die Bank"? Oder lebt der Dialekt-Spirit der Anfangsjahre von Losamol weiter? Wie ist das Verhältnis von Martin zu seinen Ex-Bandmitgliedern? Ist man im Streit auseinander, gibt es "Beef"? Oder ist man weiterhin freundschaftlich verbunden? Und was machen eigentlich Edu21, der Ex-DJ aus der Anfangszeit, und Benni Schehl, mit dem Martin Losamol vor über 10 Jahren gegründet hat? Ach ja: Und was ist das für ein silbernes Ding, das Martin beim Podcast um den Hals hängt? Alles Fragen, die Martin in diesem Podcast beantwortet.

Weiße, die Reggae spielen: "Soziale Aneignung"?

Und dann noch ein Thema, über das in der letzten Zeit viele Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr emotional diskutiert haben: Was hält Martin von demVorwurf der "sozialen Aneignung", den sich sein Schweizer Dialekt-Reggae-Kollege "Lauwarm" hat anhören müssen, weil jemand in seiner Band Rastas trägt? All diese Fragen beantwortet Martin in diesem Podcast. Und am Schluss gibt's auch noch eine brandneue Nummer von Losamol zum Anhören.