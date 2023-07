Die Pfarreiengemeinschaft Altusried bekommt zum 1. September 2023 einen neuen Pfarrer. Bisher hatte Markus Mattes die Pfarreiengemeinschaft geleitet.

Wie das Bistum Augsburg mitteilt, hatte der bisherige leitende Pfarrer Markus Mattes im April um seine Entpflichtung von der Leitung der Pfarreiengemeinschaft Altusried gebeten.

Künftiger Pfarrer in Altusried kommt aus dem Ostallgäu

Nachfolger von Mattes wird künftig Manfred Gromer. Der 62-jährige Geistliche stammt aus dem Allgäu und hat bereits Verwandte in der Pfarreiengemeinschaft Altusried, heißt es in einer Pressemitteilung des Bistums.

Unter anderem schon Erfahrung in einer Pfarreiengemeinschaft

Gromer wurde 1960 in Obergünzburg geboren und erhielt seine Priesterweihe am 29. Juni 1986. Unter anderem war der heute 62-Jährige schon als Pfarrer in Willishausen, als Leiter der der Abteilung Gemeindekatechese und –pastoral im Bischöflichen Seelsorgeamt und in der Abteilung Pastorale Grunddienste und Sakramentenpastoral tätig.

Dekan Hesse freut sich über Neubesetzung in PG Altusried

Der Dekan des Dekanats Kempten, Bernhard Hesse äußerte sich in der Pressemitteilung des Bistums Augsburg erfreut über die Neubesetzung der Stelle in Altusried. Manfred Gromer habe ein großes Herz für ländlich geprägte Gemeinden. Außerdem hoffe Hesse, dass sich Gromer wieder gut im Allgäu einlebt.

Das ist die Pfarreiengemeinschaft Altusried

Die Pfarreiengemeinschaft Altusried zählt rund 6.000 Katholiken und besteht aus den Gemeinden Sankt Blasius in Altusried, Sankt Michael in Krugzell, Sankt Agatha Kimratshofen, Sankt Mauritius in Muthmannshofen und Mariä Himmelfahrt in Frauenzell. Die PG Altusried ist eine von zwölf Pfarreiengemeinschaften im Dekanat Kempten. Im Jahr 2013 zählte das gesamte Dekanat Kempten rund 80.000 Gläubige.

Informationen zum Bistum Augsburg

Das Bistum Augsburg existiert seit dem 6. Jahrhundert und ist in 23 Dekanate unterteilt. Das Gebiet des Diözese umfasst fast komplett den Regierungsbezirk Schwaben. Ebenfalls dazu gehören Teile auf bayerischer Seite östlich des Lechs und ein kleiner Teil im südwestlichen Mittelfranken. Bischof der Diözese Augsburg ist seit 2020 der gebürtige Buchloer Bertram Meier. Weihbischöfe des Bistums Augsburg sind Anton Losinger und Florian Wörner.