Es ist stürmisch in Teilen Deutschlands. Während die Ostseeküste heute mit einer schweren Sturmflut zu kämpfen hat, gibt es im Allgäu am Freitag einen Föhnsturm.

Ein Hoch über Skandinavien und ein Tiefdruckgebiet über den Großbritannien sorgen heute im Norden Deutschlands für Sturm. Die höchsten Pegelstände werden an der Ostseeküste in der Nacht auf Samstag erwartet. Gleichzeitig verursachen ein Balkan-Hoch und ein Tief in Richtung Frankreich heute für eine Föhnlage in den Alpen. Dadurch kann es in einigen Tälern Sturmböen geben. Auf den Bergen selbst sind sogar Orkanböen möglich.

An der deutschen Ostseeküste stellen sich die Menschen auf eine schwere Sturmflut ein. Die höchsten Pegelstände werden in der Nacht zum Samstag erreicht. picture alliance/dpa | Jens Büttner

Allgäu-Wetter am Freitag (20.10.): Teils Orkanböen im Allgäu oberhalb von 1.500 Metern - Viel Wind auch in einigen Tälern

Bereits in den Morgenstunden kommt es in den Allgäuer und Bayerischen Alpen sowie in den Österreichischen Nordalpen zu teils heftigen Orkanböen. Oberhalb von 2.000 Metern sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h möglich (Windstärke 12 auf der Beaufort-Skala). In exponierten Lagen können Orkanböen auch Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h erreichen. Über 1.500 Metern gibt es schwere Sturmböen bis 100 km/h - stellenweise erreichen die Böen auch Orkanstärke bis 115 km/h Windgeschwindigkeit. In Föhntälern kann es Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h (Windstärke 7 Beaufort-Skala) aus südlicher Richtung geben.

Bis zu 22 Grad im Allgäu am heutigen Freitag möglich

Die Föhnlage bringt dem Allgäu heute aber nicht nur Wind und teils sogar Orkanböen. Gleichzeitig erreichen die Temperaturen auch bis zu 18 Grad im nördlichen Allgäu - im südlichen Ostallgäu sind sogar bis zu 22 Grad drin. Im Laufe des Tages kann es immer wieder Regen geben - dazwischen zeigt sich dann gelegentlich die Sonne. In den Nachtstunden sinkt das Thermometer dann auf etwa 8 Grad.

Wochenend-Wetter: Am Samstag (21.10.) deutlich kühler und Regen im Allgäu

Der Samstag wird dann deutlich kühler. Die Temperaturen liegen zwischen 8 Grad in den Morgenstunden und maximal 14 Grad im Tagesverlauf. Tagsüber ist es bewölkt mit nur vereinzelten Sonnenstrahlen und gegen Nachmittag setzen im ganzen Allgäu dann Regenschauer ein. In Teilen des Allgäu kann es im Laufe des Samstags noch starke Windböen bis 64 km/h geben - diese werden nach und nach allerdings schwächer.

Auch interessant für dich: Weiter kühl im Allgäu

Weiter Herbstwetter im Allgäu - Droht am Wochenende dann der erste Schnee?

Wetter im Allgäu: Sonne satt am Sonntag (22.10.)

Der Sonntag bleibt kühl bei Temperaturen zwischen 6 und höchstens 13 Grad. Dafür scheint im Allgäu den ganzen Tag die Sonne - nur im südlichen Allgäu bildet sich schon ab dem Nachmittag eine Wolkendecke - dazu weht nur wenig Wind. Gegen Abend sinkt die Thermometeranzeige dann auf bis zu 7 Grad.

Anfang der kommenden Woche wird es nochmal warm

Die Aussichten für die nächste Woche: Am Montag und Dienstag wird es zunächst wieder etwas wärmer und sonnig - teilweise erreichen die Temperaturen Werte über 20 Grad. Ab Mittwoch wird es dann wieder kühler und es gibt mehr Regen.

Bodensee-Wetter: Am Sonntag gibt es perfektes Ausflugswetter

In Lindau am Bodensee ist es am heutigen Freitag ebenfalls stürmisch. Es gibt auch hier eine Warnung vor starken Windböen. Diese können Windgeschwindigkeiten von bis zu 67 km/h erreichen (Windstärke 7). Dazu ist es bewölkt und regnerisch mit Temperaturen von maximal 20 Grad. Der Samstag ist auch am Bodensee eher trüb. Gegen Mittag fällt hier Regen und das Thermometer erreicht höchstens 14 Grad. Perfektes Herbstwetter und ideale Temperaturen erwarten den bayerischen Teil des Bodensees dann am Sonntag. Es ist sonnig mit bis zu 15 Grad.