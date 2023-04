Nach Abschluss der Vorbereitungen für den Neubau der Stillachtalbrücke beginnen in der kommenden Woche die Arbeiten am Brückenbauwerk. Das bedeutet auch einen Umweg für Autofahrer in Richtung Oberstdorf.

Die Stillachbrücke auf der Kreisstraße OA 4 nördlich des Marktes Oberstdorf ist in die Jahre gekommen und bedarf eines Neubaus. Nachdem aktuell die dafür notwendigen Vorbereitungsarbeiten laufen, beginnen in der kommenden Woche die Arbeiten am neuen Brückenbauwerk. Dafür wird die Strecke zwischen dem Kreisverkehr Oberstdorf und dem sogenannten Geiger-Kreisel notwendig.

Einbahnregelung ab Mittwoch

Für Fahrten aus Oberstdorf in Richtung Norden wird zum schnellen Verkehrsabfluss ab Mittwoch, 26. April 2023, eine Einbahnregelung über den ertüchtigten, parallel zur Kreisstraße geführten Geh- und Radweg eingerichtet. Der Verkehr in der Gegenrichtung wird über die B 19 in Richtung Kleinwalsertal und Walserstraße nach Oberstdorf umgeleitet. Die Einbahnregelung wird voraussichtlich bis 22. September 2023, 18.00 Uhr andauern.

Umleitungsübersicht

Die bereits für die Vorbereitungsarbeiten eingerichtete Umleitung für Fußgänger und Fahrradfahrer bleibt weiterhin bestehen.

Landratsamt dankt Verkehrsteilnehmern

Die Projektbeteiligten sind bemüht, die verkehrlichen Beeinträchtigungen auf ein erforderliches Minimum zu beschränken. Wir bedanken uns bei den Verkehrsteilnehmern für das Verständnis der Oberallgäuerinnen und Oberallgäuer für die entstehenden Beeinträchtigungen.